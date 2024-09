Pérolas do Streaming: o melhor do Netflix em setembro

O soldado que não existiu (2022)

Filme

Netflix

A história real da Operação Mincemeat (“carne moída”), em que o serviço secreto britânico criou um plano mirabolante para tentar enganar Hitler: o cadáver de um londrino, que havia se suicidado, recebeu uma nova identidade e foi jogado ao mar, junto com documentos forjados, para que os nazistas recebessem uma informação falsa.

The Post – A guerra secreta (2017)

Filme

Netflix

O Washington Post era um veículo de menor prestígio, e estava em dificuldades financeiras. Até que, em 1971, teve acesso aos Pentagon Papers: documentos mostrando que o governo dos EUA havia mentido sobre a Guerra do Vietnã. Só que publicá-los envolvia um risco altíssimo – que poderia levar à extinção do jornal.

Três estranhos idênticos (2018)

Documentário

Netflix

Os gêmeos Ed, Robert e David foram enviados para famílias adotivas diferentes – que não sabiam da existência dos outros irmãos. Até que os três se reencontraram, por acaso, aos 19 anos de idade. Uma história surreal, emocionante; mas com um lado sinistro. Para ver logo (o doc sairá do acervo do Netflix em 30/set).

O que Jennifer fez? (2024)

Documentário

Netflix

Ela ligou pedindo socorro, disse que bandidos tinham invadido sua casa. Quando a polícia chegou, a mãe de Jennifer estava morta, e o pai quase. O crime chocou a cidade de Markham, no Canadá. Mas a história contada pela garota tinha uma série de pontos estranhos – que a investigação desvendaria de forma espetacular.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram