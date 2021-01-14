Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, da Amazon e da AppleTV+ em janeiro

The School of Life

Canal

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Dá para mudar a própria personalidade? Por que ficamos procurando defeitos em nós mesmos? Existe algum jeito realmente eficaz de frear a ansiedade? Veja as respostas da filosofia e da psicologia para essas e outras questões emocionais neste canal, criado pelo escritor Alain de Botton. Em inglês (ative as legendas).

The Sound Traveler

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Canal

YouTube

Nova York, Paris, Rio. Egito, Japão, Islândia. Passeios por vários cantos do mundo, com o áudio captado no sistema binaural: que usa microfones especiais, no formato das orelhas humanas. O resultado é incrível: feche os olhos, e parece que você está lá. Atenção: o efeito binaural só funciona em fones de ouvido.

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Half Empty/Half Full (2018)

Filme

Amazon Prime

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Dois casais se encontram para jantar e tomar um vinho. Uma das mulheres está grávida, não pode beber para não prejudicar o feto, mas pega uma tacinha mesmo assim. Essa imprudência desencadeia uma série de ataques e revelações entre os quatro, com um final surpreendente.

On the Rocks (2020)

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Filme

AppleTV+

Laura acha que está sendo traída pelo marido e vai pedir conselhos ao pai, Felix: um alcoólatra que ignorou a infância da filha e agora tenta se reaproximar dela investigando o tal adultério. Estrelado por Bill Murray e dirigido por Sofia Coppola, repetindo a parceria do memorável Lost in Translation.