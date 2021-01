Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, da Amazon e da AppleTV+ em janeiro

The School of Life

Canal

YouTube

Dá para mudar a própria personalidade? Por que ficamos procurando defeitos em nós mesmos? Existe algum jeito realmente eficaz de frear a ansiedade? Veja as respostas da filosofia e da psicologia para essas e outras questões emocionais neste canal, criado pelo escritor Alain de Botton. Em inglês (ative as legendas).

The Sound Traveler

Canal

YouTube

Nova York, Paris, Rio. Egito, Japão, Islândia. Passeios por vários cantos do mundo, com o áudio captado no sistema binaural: que usa microfones especiais, no formato das orelhas humanas. O resultado é incrível: feche os olhos, e parece que você está lá. Atenção: o efeito binaural só funciona em fones de ouvido.

Half Empty/Half Full (2018)

Filme

Amazon Prime

Dois casais se encontram para jantar e tomar um vinho. Uma das mulheres está grávida, não pode beber para não prejudicar o feto, mas pega uma tacinha mesmo assim. Essa imprudência desencadeia uma série de ataques e revelações entre os quatro, com um final surpreendente.

On the Rocks (2020)

Filme

AppleTV+

Laura acha que está sendo traída pelo marido e vai pedir conselhos ao pai, Felix: um alcoólatra que ignorou a infância da filha e agora tenta se reaproximar dela investigando o tal adultério. Estrelado por Bill Murray e dirigido por Sofia Coppola, repetindo a parceria do memorável Lost in Translation.