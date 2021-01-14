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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, da Amazon e da AppleTV+ em janeiro

Respostas para os dilemas da vida, uma volta ao mundo com som binaural, a taça de vinho que põe tudo a perder - e o reencontro de Bill Murray e Sofia Coppola

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jan 2021, 15h14
Pérolas do streaming.
 (Divulgação/Reprodução)
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Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, da Amazon e da AppleTV+ em janeiro Priorizar nos meus resultados Google

The School of Life
Canal

YouTube
Dá para mudar a própria personalidade? Por que ficamos procurando defeitos em nós mesmos? Existe algum jeito realmente eficaz de frear a ansiedade? Veja as respostas da filosofia e da psicologia para essas e outras questões emocionais neste canal, criado pelo escritor Alain de Botton. Em inglês (ative as legendas).

The Sound Traveler

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Canal
YouTube
Nova York, Paris, Rio. Egito, Japão, Islândia. Passeios por vários cantos do mundo, com o áudio captado no sistema binaural: que usa microfones especiais, no formato das orelhas humanas. O resultado é incrível: feche os olhos, e parece que você está lá. Atenção: o efeito binaural só funciona em fones de ouvido.

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Half Empty/Half Full (2018)
Filme
Amazon Prime

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Dois casais se encontram para jantar e tomar um vinho. Uma das mulheres está grávida, não pode beber para não prejudicar o feto, mas pega uma tacinha mesmo assim. Essa imprudência desencadeia uma série de ataques e revelações entre os quatro, com um final surpreendente.

On the Rocks (2020)

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Filme
AppleTV+
Laura acha que está sendo traída pelo marido e vai pedir conselhos ao pai, Felix: um alcoólatra que ignorou a infância da filha e agora tenta se reaproximar dela investigando o tal adultério. Estrelado por Bill Murray e dirigido por Sofia Coppola, repetindo a parceria do memorável Lost in Translation.

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