Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, da Amazon e do Netflix em fevereiro

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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, da Amazon e do Netflix em fev

A vida de uma brasileira no Egito, os grupos secretos que controlam o mundo, uma viagem diferente pelo Japão - e o lado mais cruel da economia moderna

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jan 2020, 10h52 | Atualizado em 12 mar 2024, 16h55
SI_412_Perolas
 (Reprodução/Divulgação)
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Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, da Amazon e do Netflix em fev Priorizar nos meus resultados Google

Brasileira no Egito
YouTube
Canal
Como funciona a poligamia (e o divórcio) no Egito? O que tem para vender no supermercado? Como é a vida durante o Ramadã? Essas e outras curiosidades contadas por Luana, que nunca tinha saído do Brasil – e foi parar em Damietta, à beira do Rio Nilo.

Sociedades Secretas
Spotify
Podcast
A história de grupos que pouca gente conhece, mas têm influência surpreendente sobre o mundo. Os dois primeiros episódios são sobre a Skull & Bones, uma ordem que foi criada em 1832 na Universidade Yale, e teve três presidentes dos EUA entre os membros.

Our Man In Japan (2020)
Amazon Prime Video
Série
A corrida de cavalos mais lenta do mundo. As lutas entre robôs gigantes, os microbares que só têm uma mesa – e o escandaloso  festival da fertilidade em Tóquio. Você já deve ter visto muita coisa sobre o Japão. Mas não como estas.

99 Casas (2014)
Netflix
Filme
Dennis é enganado pelo banco, não consegue pagar a hipoteca e perde sua casa. Despejado, na sarjeta, ele acaba indo trabalhar para Rick: o corretor de imóveis crápula que havia tomado seu imóvel. E os dois acabam descobrindo que são vítimas de algo bem maior.

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