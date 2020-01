Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, da Amazon e do Netflix em fevereiro

Brasileira no Egito

YouTube

Canal

Como funciona a poligamia (e o divórcio) no Egito? O que tem para vender no supermercado? Como é a vida durante o Ramadã? Essas e outras curiosidades contadas por Luana, que nunca tinha saído do Brasil – e foi parar em Damietta, à beira do Rio Nilo.

Sociedades Secretas

Spotify

Podcast

A história de grupos que pouca gente conhece, mas têm influência surpreendente sobre o mundo. Os dois primeiros episódios são sobre a Skull & Bones, uma ordem que foi criada em 1832 na Universidade Yale, e teve três presidentes dos EUA entre os membros.

Our Man In Japan (2020)

Amazon Prime Video

Série

A corrida de cavalos mais lenta do mundo. As lutas entre robôs gigantes, os microbares que só têm uma mesa – e o escandaloso festival da fertilidade em Tóquio. Você já deve ter visto muita coisa sobre o Japão. Mas não como estas.

99 Casas (2014)

Netflix

Filme

Dennis é enganado pelo banco, não consegue pagar a hipoteca e perde sua casa. Despejado, na sarjeta, ele acaba indo trabalhar para Rick: o corretor de imóveis crápula que havia tomado seu imóvel. E os dois acabam descobrindo que são vítimas de algo bem maior.