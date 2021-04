Integrando Conhecimento

Canal

YouTube

A história do Nucleon, o carro com reator nuclear criado pela Ford. O dia em que a URSS usou uma bomba atômica para apagar um incêndio que durava três anos. A voz de Einstein, Carl Sagan explicando a quarta dimensão e outras curiosidades sobre ciência e tecnologia.

Radioactive (2019)

Filme

Netflix

A polonesa Marie Curie descobriu a radioatividade, ganhou dois prêmios Nobel e transformou a história: sem ela, a Segunda Guerra Mundial teria sido totalmente diferente. Curie mostrou o caminho para que a humanidade abrisse a caixa de Pandora do átomo – e pagou por isso com a própria vida.

A Vida dos Outros (2006)

Filme

Amazon Prime

O governo monitora todos os habitantes da Alemanha Oriental por meio da Stasi, agência de espionagem com 100 mil funcionários. Mas um desses oficiais é mais inteligente e idealista do que os outros – e usa as armas do próprio sistema para interferir em uma investigação.

Sob a Pele (2014)

Filme

Now

Scarlett Johansson é uma alienígena que dirige por Glasgow, na Escócia, procurando homens para seduzir – e, depois, consumir. Uma ficção científica estilosa, sinistra e envolvente: as cenas incluem pessoas comuns, que estavam passando na rua e foram filmadas com câmeras ocultas.