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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Netflix, da Amazon e do Now em abril

Scarlett Johansson e as emoções de um alien, a espionagem na Alemanha Oriental, Carl Sagan explicando a quarta dimensão - e a história da mulher que descobriu a energia nuclear

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 abr 2021, 11h05
Coletânea do Pérolas do Streaming da edição 426.
 (Getty Images/Reprodução/Divulgação)
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Integrando Conhecimento
Canal

YouTube
A história do Nucleon, o carro com reator nuclear criado pela Ford. O dia em que a URSS usou uma bomba atômica para apagar um incêndio que durava três anos. A voz de Einstein, Carl Sagan explicando a quarta dimensão e outras curiosidades sobre ciência e tecnologia.

Radioactive (2019)

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Filme
Netflix
A polonesa Marie Curie descobriu a radioatividade, ganhou dois prêmios Nobel e transformou a história: sem ela, a Segunda Guerra Mundial teria sido totalmente diferente. Curie mostrou o caminho para que a humanidade abrisse a caixa de Pandora do átomo – e pagou por isso com a própria vida.

Siga
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A Vida dos Outros (2006)
Filme
Amazon Prime

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O governo monitora todos os habitantes da Alemanha Oriental por meio da Stasi, agência de espionagem com 100 mil funcionários. Mas um desses oficiais é mais inteligente e idealista do que os outros – e usa as armas do próprio sistema para interferir em uma investigação.

Sob a Pele (2014)

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Filme
Now
Scarlett Johansson é uma alienígena que dirige por Glasgow, na Escócia, procurando homens para seduzir – e, depois, consumir. Uma ficção científica estilosa, sinistra e envolvente: as cenas incluem pessoas comuns, que estavam passando na rua e foram filmadas com câmeras ocultas.

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