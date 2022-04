1420

Canal

YouTube

O que os russos acham da invasão da Ucrânia? Estão sentindo as sanções econômicas no dia a dia? O que pensam sobre os EUA? Gostariam que a URSS voltasse a existir? Essas e outras perguntas, respondidas por gente comum nas ruas de Moscou. Vídeos legendados em inglês (ative as legendas em português).

À Beira do Abismo (2012)

Filme

Netflix

Nick sobe ao parapeito de um hotel em Nova York. Diz que vai pular e se matar. Mas enquanto não faz isso, uma história diferente se revela: na verdade, aquilo é uma encenação, que ele (um policial condenado por um crime que não cometeu) armou para tentar provar sua inocência.

Como ser Warren Buffett (2017)

Documentário

HBO Max

As origens, os negócios e o dia a dia de Buffett: filho de um deputado americano, ele foi trabalhar no mercado financeiro e hoje tem US$ 117 bilhões. É o quinto homem mais rico do mundo – mas mantém sua rotina frugal, que inclui um café da manhã de US$ 3 no McDonald’s.

Noite na Terra em Cores

Série

AppleTV+

Série documental que usa novas câmeras, lentes e tecnologias de processamento de imagem para revelar o que os animais fazem durante a noite – pela primeira vez, em cores. Esqueça aquelas imagens verdes, e ruins, das câmeras infravermelhas; parece que você está mesmo lá, enxergando no escuro.

