Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Netflix e da Amazon em fevereiro

Olá, Ciência!

Canal

YouTube

Por que ainda não existe uma vacina contra a dengue? Você precisa lavar o cabelo, para se proteger do coronavírus, ao voltar para casa? E as compras de supermercado, têm de ser higienizadas? Quais as diferenças entre os testes de Covid? Respostas para essas e outras perguntas neste canal, do biomédico Lucas Zanandrez.

Immigration Nation (2020)

Série

Netflix

Documentário em seis partes que revela os bastidores da ICE, a polícia de imigração dos Estados Unidos que foi criada após os atentados do 11 de Setembro e se tornou mais brutal no governo Trump. A ICE permitiu que jornalistas acompanhassem sua rotina por dois anos – e depois tentou impedir o lançamento da série.

O Som do Silêncio (2020)

Filme

Amazon Prime

O baterista Ruben acorda e percebe que perdeu a audição. Sua vida muda radicalmente e ele vai morar numa comunidade de surdos, onde reaprende várias coisas e é feliz. Até que faz um tratamento para tentar voltar a ouvir – e descobre questões existenciais mais profundas.

Caixa Preta (2020)

Filme

Amazon Prime

Nolan sofreu um acidente de carro e perdeu a memória. Resolve se submeter a um tratamento experimental para tentar se curar e começa a lembrar do passado – mas aquelas recordações contêm elementos estranhos, que Nolan não sabe de onde vieram. Destaque para a espetacular atuação do protagonista Mamoudou Athie.