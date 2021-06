Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Netflix e da Amazon em junho

Mensageiro Sideral

Canal

YouTube

Curiosidades sobre o mundo espacial (você sabia que o rover Perseverance, que está em Marte, consegue converter CO2 marciano em oxigênio?), transmissões ao vivo dos lançamentos de foguetes da SpaceX e todas as novidades do setor, no canal do jornalista Salvador Nogueira: colaborador da Super e especialista no assunto.

Love, Death & Robots

Série

Netflix

Um casal encontra uma civilização perdida no congelador de casa. Cientistas criam um iogurte com micróbios inteligentes, e eles dominam o mundo. Três robôs tentam entender a humanidade. Série de ficção científica com uma história por episódio – com 5 a 15 minutos de duração.

A Conversação (1974)

Filme

Amazon Prime Video

Harry (Gene Hackman) ganha a vida espionando outras pessoas. Basta pagar: ele nem pergunta quem é o interessado no serviço. Até que Harry descobre algo que não deveria, e se torna o alvo – da espionagem, do “cliente”, de sua própria paranoia. Filme dirigido por Francis Ford Coppola e vencedor do Festival de Cannes em 1974.

Machuca (2004)

Filme

Netflix

Pedro Machuca mora na favela e não tem grandes perspectivas na vida. Até que começa a estudar numa escola particular, onde faz amizade com o riquinho Gonzalo. E os dois vivem, cada um a seu modo, a escalada para o golpe militar chileno de 1973. Muitas cenas lembram o Brasil pós-2013.