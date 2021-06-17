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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Netflix e da Amazon em junho

Curiosidades sobre o espaço, o iogurte que dominou a Terra, uma obra-prima de Francis Ford Coppola - e a história chilena que lembra muito o Brasil atual

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2021, 09h26
Coletânea do Pérolas do Streaming da edição 428, com 4 imagens lado a lado: Salvador Nogueira, robô de Love, Death & Robots, Gene Hackman e Ariel Mateluna.
 (Divulgação/Reprodução)
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Mensageiro Sideral
Canal

YouTube
Curiosidades sobre o mundo espacial (você sabia que o rover Perseverance, que está em Marte, consegue converter CO2 marciano em oxigênio?), transmissões ao vivo dos lançamentos de foguetes da SpaceX e todas as novidades do setor, no canal do jornalista Salvador Nogueira: colaborador da Super e especialista no assunto.

Love, Death & Robots

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Série
Netflix
Um casal encontra uma civilização perdida no congelador de casa. Cientistas criam um iogurte com micróbios inteligentes, e eles dominam o mundo. Três robôs tentam entender a humanidade. Série de ficção científica com uma história por episódio – com 5 a 15 minutos de duração.

Siga
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A Conversação (1974)
Filme
Amazon Prime Video

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Harry (Gene Hackman) ganha a vida espionando outras pessoas. Basta pagar: ele nem pergunta quem é o interessado no serviço. Até que Harry descobre algo que não deveria, e se torna o alvo – da espionagem, do “cliente”, de sua própria paranoia. Filme dirigido por Francis Ford Coppola e vencedor do Festival de Cannes em 1974.

Machuca (2004)

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Filme
Netflix
Pedro Machuca mora na favela e não tem grandes perspectivas na vida. Até que começa a estudar numa escola particular, onde faz amizade com o riquinho Gonzalo. E os dois vivem, cada um a seu modo, a escalada para o golpe militar chileno de 1973. Muitas cenas lembram o Brasil pós-2013.

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TAGS:
Netflix
streaming
YouTube
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