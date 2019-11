Epifania Experiência

Canal

YouTube

Qual o sentido da vida? Como fazer as pessoas gostarem de você? Como não sofrer? Como ter disciplina? Como ser feliz? Por que autoajuda nunca funciona? As respostas de várias correntes da filosofia, de Sêneca a Jordan Peterson, para essas e outras perguntas – em vídeos rápidos, ilustrados e bem explicados.

Letrajota

YouTube

Canal

Ele mora numa casa de contêiner, que nunca fica pronta. Gosta de explodir coisas, inventar bugigangas e fazer experiências (nem sempre corretas, mas invariavelmente engraçadas) sobre mecânica e eletrônica. A vida e a obra de um Professor Pardal brasileiro.

Modern Love (2019)

Amazon Prime

Série

Oito histórias baseadas na coluna “Modern Love”, do jornal New York Times, em que os leitores contam suas aventuras e desventuras amorosas. Romântico, realista e angustiante, diz muito sobre a epidemia de depressão no mundo. Comece pelo episódio 3, o melhor de todos.

Durante a Tormenta (2018)

Netflix

Filme

A enfermeira Vera volta no tempo e salva a vida de um garoto. Mas isso altera o curso da história e gera uma nova realidade, em que a filha dela deixa de existir; e Vera tenta de todo jeito mudar. Dirigido pelo espanhol Oriol Paulo, do ótimo Um Contratempo.