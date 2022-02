Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Netflix e do HBO Max em fevereiro

Cecilia Blomdahl

Canal

YouTube

O dia a dia em Svalbard, a cidade mais remota do planeta: ela tem 2.200 habitantes, fica na latitude 78 e é o último assentamento humano antes do Polo Norte. A aurora boreal, os ursos rondando a vila, o supermercado caríssimo – e a Noite Polar, em que o Sol não nasce por três meses. Em inglês (ative as legendas).

Fracture – Um crime de mestre (2007)

Filme

Netflix

Ted descobre que está sendo traído e atira na esposa. É pego em flagrante e confessa o crime. Ele dispensa o advogado, resolve defender a si mesmo no tribunal. E aí começa a fazer uma série de manobras geniais que desmontam o caso da promotoria – e chega cada vez mais perto da absolvição.

Caixa Postal 1142

Documentário

Netflix

A história real da base militar secreta para a qual os EUA levaram nazistas capturados na Segunda Guerra – e onde refugiados judeus ajudavam a interrogar os prisioneiros. Ao fim da guerra, ela virou uma espécie de clube para cientistas alemães: como Wernher von Braun, que se tornou diretor na Nasa.

A Inventora

Documentário

HBO Max

Como Elizabeth Holmes, uma estudante de 19 anos, fundou a Theranos: uma empresa que prometia fazer centenas de exames médicos com apenas uma gota de sangue e alcançou US$ 9 bilhões de valor de mercado. E o que aconteceu quando um jornalista revelou que a tecnologia não funcionava, e tudo era apenas uma fraude.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram