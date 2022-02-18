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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Netflix e do HBO Max em fevereiro

A vida na cidade mais remota do mundo, a base militar americana que virou clube para ex-nazistas, o assassino que dá um chapéu na Justiça - e a universitária que criou uma fraude de US$ 9 bilhões

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 fev 2022, 06h53 | Atualizado em 13 mar 2024, 18h32
Coletânea do Pérolas do Streaming da edição 436, com 4 imagens lado a lado: Cecilia Blomdahl do canal do mesmo nome, Anthony Hopkins em "Fractures - Um crime de mestre", personagem do documentário "Caixa Postal 1142" e Elizabeth Holmes em "A inventora".
 (Divulgação/Reprodução)
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Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Netflix e do HBO Max em fevereiro Priorizar nos meus resultados Google

Cecilia Blomdahl
Canal
YouTube
O dia a dia em Svalbard, a cidade mais remota do planeta: ela tem 2.200 habitantes, fica na latitude 78 e é o último assentamento humano antes do Polo Norte. A aurora boreal, os ursos rondando a vila, o supermercado caríssimo – e a Noite Polar, em que o Sol não nasce por três meses. Em inglês (ative as legendas).

Fracture – Um crime de mestre (2007)
Filme
Netflix
Ted descobre que está sendo traído e atira na esposa. É pego em flagrante e confessa o crime. Ele dispensa o advogado, resolve defender a si mesmo no tribunal. E aí começa a fazer uma série de manobras geniais que desmontam o caso da promotoria – e chega cada vez mais perto da absolvição.

Caixa Postal 1142
Documentário
Netflix
A história real da base militar secreta para a qual os EUA levaram nazistas capturados na Segunda Guerra – e onde refugiados judeus ajudavam a interrogar os prisioneiros. Ao fim da guerra, ela virou uma espécie de clube para cientistas alemães: como Wernher von Braun, que se tornou diretor na Nasa.

A Inventora
Documentário
HBO Max
Como Elizabeth Holmes, uma estudante de 19 anos, fundou a Theranos: uma empresa que prometia fazer centenas de exames médicos com apenas uma gota de sangue e alcançou US$ 9 bilhões de valor de mercado. E o que aconteceu quando um jornalista revelou que a tecnologia não funcionava, e tudo era apenas uma fraude.

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Documentário
Filmes
streaming
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