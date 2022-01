Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Netflix e do Telecine em janeiro

Styropyro

Canal

YouTube

Ele transforma um projetor quebrado em “bazuca” laser, forte o bastante para furar metais. Pega uma raquete elétrica, daquelas de matar mosquitos, e aumenta para 50 mil volts. Faz experiências com cianureto e óxido de manganês, duas das substâncias mais perigosas que existem. Projetos e testes tão arriscados quanto interessantes.

No (2012)

Filme

Telecine

Em 1988, o Chile fez um plebiscito para a população decidir se queria continuar sob a ditadura militar de Augusto Pinochet ou se queria a volta da democracia. Séria, direta e racional, a campanha pela democracia patina. Até que um publicitário decide se juntar a ela, trazendo consigo uma arma poderosa: a emoção.

Oxigênio (2021)

Filme

Netflix

Liz acorda presa dentro de uma cápsula de criogenia, sem saber quem é nem como foi parar ali. Precisa dar um jeito de sair antes que o oxigênio acabe. Ela tem algum acesso à internet e ao computador da cápsula, e aos poucos descobre o que aconteceu. Ficção científica minimalista, que se desdobra com inteligência.

O Caso Collini (2019)

Filme

Netflix

Advogado recém-formado, Caspar é enviado para defender um assassino confesso, no que parece o caso mais perdido do mundo (inclusive porque o bandido nunca diz nada). Mas Caspar acaba encontrando o fio da meada, e com ele uma grande revelação. Filme baseado em fatos reais – e avassaladores.

