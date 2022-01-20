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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Netflix e do Telecine em janeiro

Brincadeiras perigosas com canhões laser, a arma do Chile para superar Pinochet, uma ficção científica minimalista e inteligente - e a inacreditável história de um processo judicial na Alemanha.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jan 2022, 08h59
Coletânea do Pérolas do Streaming da edição 435, com 4 imagens lado a lado: Drake Anthony do canal "Styropyro", Gael García Bernal em "No", Mélanie Laurent em "Oxigênio" e Elyas M'Barek em "O Caso Collini".
 (Divulgação/Reprodução)
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Styropyro
Canal

YouTube
Ele transforma um projetor quebrado em “bazuca” laser, forte o bastante para furar metais. Pega uma raquete elétrica, daquelas de matar mosquitos, e aumenta para 50 mil volts. Faz experiências com cianureto e óxido de manganês, duas das substâncias mais perigosas que existem. Projetos e testes tão arriscados quanto interessantes.

No (2012)

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Filme
Telecine
Em 1988, o Chile fez um plebiscito para a população decidir se queria continuar sob a ditadura militar de Augusto Pinochet ou se queria a volta da democracia. Séria, direta e racional, a campanha pela democracia patina. Até que um publicitário decide se juntar a ela, trazendo consigo uma arma poderosa: a emoção. 

Siga

Oxigênio (2021)

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Filme
Netflix
Liz acorda presa dentro de uma cápsula de criogenia, sem saber quem é nem como foi parar ali. Precisa dar um jeito de sair antes que o oxigênio acabe. Ela tem algum acesso à internet e ao computador da cápsula, e aos poucos descobre o que aconteceu. Ficção científica minimalista, que se desdobra com inteligência. 

O Caso Collini (2019)

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Filme
Netflix
Advogado recém-formado, Caspar é enviado para defender um assassino confesso, no que parece o caso mais perdido do mundo (inclusive porque o bandido nunca diz nada). Mas Caspar acaba encontrando o fio da meada, e com ele uma grande revelação. Filme baseado em fatos reais – e avassaladores.

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TAGS:
Filmes
streaming
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