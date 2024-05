Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em abril

Outra Vida

Canal

YouTube

Passar 24 horas no metrô de Nova York. Visitar um campo de refugiados no Líbano – onde palestinos vivem há 70 anos. Andar com gangues no México, atravessar a Índia de riquixá, presenciar rituais vodu no Haiti. Eis algumas aventuras do jornalista russo Leonid Pashkowski neste canal (dublado em português).

Lost in Time Vids

Canal

YouTube

Londres, Paris, Nova York, Jerusalém. Este canal traz cenas filmadas em 1896 nessas e em outras cidades, restauradas e colorizadas com algoritmos de inteligência artificial. O resultado impressiona: as pessoas e as coisas desse tempo, normalmente tão etéreas e distantes, parecem muito mais próximas de nós.

David Contra os Bancos (2023)

Filme

Netflix

David é dono de uma loja de vans, e costuma emprestar dinheiro para amigos e vizinhos. Ele ajuda negócios locais, gera empregos – e resolve ampliar a ideia, criando seu próprio banco. Mas o establishment resiste, e a coisa vai parar na Justiça. Baseado numa história real – e adorável.

Schumacher (2021)

Documentário

Netflix

Quando Michael era pequeno, o pai dele (que até então trabalhava como pedreiro) começou a tomar conta de um pequeno kartódromo em Hurth, no oeste da Alemanha – e montou um carrinho, com peças que pegou no lixo, para o menino. Começava ali a história do maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram