Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em maio
A vida na China depois do confinamento, os efeitos especiais que você não vê, a menina de 17 anos com um poder sobrenatural
Cymye
Canal
YouTube
A brasileira Cyntia Midori mora na China e costumava postar vídeos sobre gadgets e a vida em Shenzhen, sua cidade. Com o coronavírus, tudo mudou: o canal passou a apresentar o dia a dia do confinamento, e agora mostra como a cidade, vizinha de Hong Kong, está saindo dele.
VFX Express
Canal
YouTube
Não parece, mas 90% das cenas do filme Dois Papas têm computação gráfica – que permitiu recriar digitalmente o Vaticano sem que ele tivesse de ser fechado ao público. Este canal mostra como foi, e revela os segredos de centenas de filmes e comerciais: sempre em vídeos rápidos, de 3 minutos.
I Am Not Okay With This
Netflix
Série
Sydney tem 17 anos e problemas típicos da idade. Briga com a mãe, vai mal na escola, tenta encontrar seu lugar no mundo. Tudo normal, exceto por uma coisa: a menina descobre que tem um poder sobrenatural, que se manifesta quando ela está com medo ou raiva.
Vida
Netflix
Filme
A Estação Espacial Internacional descobre vida alienígena. É um micróbio marciano, que os astronautas da ISS resolvem cultivar para estudar. E isso se mostra uma péssima ideia. Releitura moderna, e ainda mais assustadora, do clássico Alien.