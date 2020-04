Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em maio

Cymye

Canal

YouTube

A brasileira Cyntia Midori mora na China e costumava postar vídeos sobre gadgets e a vida em Shenzhen, sua cidade. Com o coronavírus, tudo mudou: o canal passou a apresentar o dia a dia do confinamento, e agora mostra como a cidade, vizinha de Hong Kong, está saindo dele.



VFX Express

Canal

YouTube

Não parece, mas 90% das cenas do filme Dois Papas têm computação gráfica – que permitiu recriar digitalmente o Vaticano sem que ele tivesse de ser fechado ao público. Este canal mostra como foi, e revela os segredos de centenas de filmes e comerciais: sempre em vídeos rápidos, de 3 minutos.



I Am Not Okay With This

Netflix

Série

Sydney tem 17 anos e problemas típicos da idade. Briga com a mãe, vai mal na escola, tenta encontrar seu lugar no mundo. Tudo normal, exceto por uma coisa: a menina descobre que tem um poder sobrenatural, que se manifesta quando ela está com medo ou raiva.



Vida

Netflix

Filme

A Estação Espacial Internacional descobre vida alienígena. É um micróbio marciano, que os astronautas da ISS resolvem cultivar para estudar. E isso se mostra uma péssima ideia. Releitura moderna, e ainda mais assustadora, do clássico Alien.