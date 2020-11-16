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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em novembro

Curiosidades da indústria espacial, a emocionante vida de um polvo, vídeos de 120 anos atrás em cores e alta definição - e a história de Van Gogh como se ele mesmo a tivesse pintado

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2020, 15h51
SI_421_Perolas
 (Divulgação/Reprodução)
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Denis Shiryaev
YouTube
Canal
Nova York, Tóquio, Amsterdã, Moscou, Paris: veja como era a vida nessas cidades no ano 1900, só que em cores e na resolução 4K. O criador deste canal usa softwares de inteligência artificial para recuperar os detalhes, com resultados incríveis. O passado deixa de ser distante; parece ter acontecido ontem.

Dobra Espacial
YouTube
Canal
Você sabia que o robô Curiosity, que está em Marte, usa energia nuclear, mas não possui um reator? Que a Apollo 11 tinha câmera de TV colorida, mas ela não foi ligada na Lua? Que os EUA criaram uma caneta espacial – e ela foi usada pela URSS? Essas e outras curiosidades do espaço, neste canal.

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Professor Polvo (2020)
Documentário
Netflix
Esgotado, Craig Foster larga o trabalho e vai morar na África, onde começa a mergulhar para relaxar. Encontra um polvo, fica amigo dele, passa a visitá-lo todo dia. E vê de perto os momentos mais surpreendentes, e emocionantes, da vida do animal mais “alienígena” da Terra.

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Com Amor, Van Gogh (2017)
Filme
Netflix
O último ano da vida de Van Gogh, contado de um jeito diferente: numa animação pintada a óleo, no mesmo estilo das obras do gênio holandês. Também mostra quem eram as pessoas retratadas por Van Gogh – e como elas mexeram
com a cabeça dele.

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