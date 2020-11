Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em novembro

Denis Shiryaev

YouTube

Canal

Nova York, Tóquio, Amsterdã, Moscou, Paris: veja como era a vida nessas cidades no ano 1900, só que em cores e na resolução 4K. O criador deste canal usa softwares de inteligência artificial para recuperar os detalhes, com resultados incríveis. O passado deixa de ser distante; parece ter acontecido ontem.

Dobra Espacial

YouTube

Canal

Você sabia que o robô Curiosity, que está em Marte, usa energia nuclear, mas não possui um reator? Que a Apollo 11 tinha câmera de TV colorida, mas ela não foi ligada na Lua? Que os EUA criaram uma caneta espacial – e ela foi usada pela URSS? Essas e outras curiosidades do espaço, neste canal.

Professor Polvo (2020)

Documentário

Netflix

Esgotado, Craig Foster larga o trabalho e vai morar na África, onde começa a mergulhar para relaxar. Encontra um polvo, fica amigo dele, passa a visitá-lo todo dia. E vê de perto os momentos mais surpreendentes, e emocionantes, da vida do animal mais “alienígena” da Terra.

Com Amor, Van Gogh (2017)

Filme

Netflix

O último ano da vida de Van Gogh, contado de um jeito diferente: numa animação pintada a óleo, no mesmo estilo das obras do gênio holandês. Também mostra quem eram as pessoas retratadas por Van Gogh – e como elas mexeram

com a cabeça dele.