Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em outubro

Primitive Technology

Canal

YouTube

Lanças. Tijolos. Carvão. Por trás de coisas triviais como essas, existem milhares de anos de tentativa e erro das sociedades primitivas. Este canal mostra como o homem dominou essas e outras invenções: testando e aperfeiçoando, num processo simples e engenhoso.

Wonder World

Canal

YouTube

A proeza de Luke Aikins, que pulou de um avião sem paraquedas e caiu sobre uma rede de 30 metros. A coragem do francês que cruzou o Canal da Mancha de jetpack; e a persistência do americano que atravessou 450 cidades, de 22 países, carregando um piano. Boas histórias sobre aviação, tecnologia e viagens.

Pai, Filho, Pátria

Documentário

Netflix

Brian é divorciado e cria sozinho os dois filhos, de 7 e 12 anos, abandonados pela mãe. Ele é sargento do Exército e vai para a Guerra do Afeganistão, onde se machuca. Volta para casa, onde irá enfrentar uma guerra ainda pior – na qual seus traumas acabam contaminando, e selando, o destino dos filhos.

Rastros de um Sequestro (2017)

Filme

Netflix

Yoo é sequestrado, some do mapa e reaparece 19 dias depois – sem se lembrar de nada do que aconteceu. Mas ele começa a ter um comportamento estranho. Isso chama a atenção de seu irmão mais novo, que resolve segui-lo – e, aos poucos, descobre a chave do mistério.