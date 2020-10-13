Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em outubro
O homem que pulou de um avião sem paraquedas, a tecnologia das sociedades primitivas, um mistério inteligente do cinema coreano - e a história do americano viciado em guerra
Primitive Technology
Canal
YouTube
Lanças. Tijolos. Carvão. Por trás de coisas triviais como essas, existem milhares de anos de tentativa e erro das sociedades primitivas. Este canal mostra como o homem dominou essas e outras invenções: testando e aperfeiçoando, num processo simples e engenhoso.
Canal
YouTube
A proeza de Luke Aikins, que pulou de um avião sem paraquedas e caiu sobre uma rede de 30 metros. A coragem do francês que cruzou o Canal da Mancha de jetpack; e a persistência do americano que atravessou 450 cidades, de 22 países, carregando um piano. Boas histórias sobre aviação, tecnologia e viagens.
Pai, Filho, Pátria
Documentário
Netflix
Brian é divorciado e cria sozinho os dois filhos, de 7 e 12 anos, abandonados pela mãe. Ele é sargento do Exército e vai para a Guerra do Afeganistão, onde se machuca. Volta para casa, onde irá enfrentar uma guerra ainda pior – na qual seus traumas acabam contaminando, e selando, o destino dos filhos.
Rastros de um Sequestro (2017)
Filme
Netflix
Yoo é sequestrado, some do mapa e reaparece 19 dias depois – sem se lembrar de nada do que aconteceu. Mas ele começa a ter um comportamento estranho. Isso chama a atenção de seu irmão mais novo, que resolve segui-lo – e, aos poucos, descobre a chave do mistério.