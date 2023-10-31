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Cultura

Pesquisa elege “A Entidade” como o terror mais assustador da história

Filme foi o campeão da edição deste ano da Science of Scare. Veja o resto da lista – que emula a metodologia de pesquisas acadêmicas em prol do susto.

Por Caio César Pereira 31 out 2023, 00h08 | Atualizado em 6 nov 2023, 12h15
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 (Summit Entertainment/Reprodução)
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Pesquisa elege “A Entidade” como o terror mais assustador da história Priorizar nos meus resultados Google

Qual foi o filme mais assustador que você já viu na vida? Segundo um levantamento da empresa britânica Moneysupermarket, há boas chances da resposta ser A Entidade (2012).

Este é o vencedor da edição de 2023 da Science of Scare (“Ciência do Susto”), que elege os filmes mais aterrorizantes de todos os tempos. Não é uma pesquisa científica de fato: a Moneysupermarket é uma comparadora de preços (como os de planos de TV por assinatura, internet e telefonia). O ranking, então, serve mais como uma ferramenta de marketing.

Contudo, ele emula de forma criativa estudos acadêmicos mais rigorosos – e é por isso que estamos falando dele aqui na Super. Vamos explicar como tudo funciona.

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A pesquisa

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250 voluntários assistiram a 50 filmes de terror ao longo de várias semanas. O Science of Scare elabora a lista de produções com base em rankings de sites especializados, fóruns do Reddit e nos resultados de edições anteriores da pesquisa.

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Até o ano passado, a Science of Scare monitorava apenas os batimentos cardíacos por minuto (BPM) dos voluntários durante as sessões (e comparar com a média do ser humano em descanso, 64 BPM). A partir de agora, eles passaram também a medir a variação da frequência cardíaca.

A variação da frequência cardíaca (VFC), medida em milissegundos, mostra o quanto o intervalo de tempo entre as batidas varia. Exemplo: digamos que o seu coração bata a 60 BPM. Isso é uma média: ele não está batendo uma vez a cada segundo. O intervalo entre uma batida e outra pode ser de 0,9 s; na seguinte, de 1,1 s. E por aí vai.

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Quem comanda os batimentos do coração é o sistema nervoso autônomo – que por sua vez está dividido entre simpático (que aumenta a frequência cardíaca) e parassimpático (que a diminui, como em momentos de repouso e digestão). Ter uma alta VFC mostra que o seu corpo responde bem a esses dois cenários. Uma VFC baixa, porém, indica que há algo em desequilíbrio – e é uma forma de medir estresse.

Com base nesses parâmetros, a Science of Scare criou o Índice de Ciência do Susto (ICS), que vai de 0 a 100 (o inofensivo Shrek, por exemplo, tem um ICS de 3).

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Os campeões

Dirigido por Scott Derrickson (de O Exorcismo de Emily Rose e Doutor Estranho), A Entidade acompanha a história de Elliot Oswalt (Ethan Hawke), um escritor de true crime que se muda com a família para uma nova casa. Lá, ele encontra antigos rolos de filme: gravações de assassinatos. Elliot fica obcecado com o conteúdo das fitas – e isso coloca ele e sua família na mira de uma entidade do mal.

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A Entidade marcou 96 pontos no ICS. Teve uma média de 86 BPM (com picos de 131) e uma VFC 21% mais baixa que o normal. Ela desbancou Host (filme gravado durante a pandemia e que se desenrola numa tela de Zoom), o vencedor do ano passado e voltou ao topo do pódio, já que foi o campeão da primeira edição do levantamento, em 2020.

Confira o top 10 deste ano:

1 – A Entidade (2012) / ICS = 96

2 – Cuidado com Quem Chama (2020) / ICS = 95

3 – Skinamarink – Canção de Ninar (2022) / ICS = 91

4 – Sobrenatural (2011) / ICS = 90

5 – Invocação do Mal (2013) / ICS = 88

6 – Hereditário (2018) / ICS = 81

7 – Sorria (2022) / ICS = 78

8 – O Exorcismo de Emily Rose (2005)/ ICS = 76

9 – Hell House LLC (2018) / ICS = 75

10 – Talk to Me (2022) / ICS = 75

Vale ressaltar: apesar de toda essa metodologia, esse não é um levantamento exatamente científico. A seleção dos voluntários, por exemplo, não é clara – e o processo não passa pela revisão de pares (feita por cientistas não envolvidos no estudo).

Além disso, eles não consideram a opinião subjetiva dos telespectadores sobre as obras nem analisam filmes de língua não-inglesa. Também não analisam as regiões do cérebro que processam o medo (como a amígdala, o córtex pré-frontal e o hipotálamo). 

Seja como for, vale como um bom ponto de partida para conhecer novos e clássicos filmes de terror – pode ser um ótimo lugar para procurar o que assistir no Halloween. Você pode conferir o ranking completo no site da Science of Scare

Possessão - A história que inspirou O Exorcismo de Emily Rose

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