Playlist: 4 coisas imperdíveis para ver e ler em janeiro

O novo filme do Christopher Nolan

Em Tenet (“princípio”, em inglês), o diretor imagina a criação de uma tecnologia que permite inverter o fluxo do tempo. O resultado é uma ficção científica intrincada, bem ao estilo de Interestelar e A Origem, com sequências grandiosas e geniais – e várias linhas narrativas simultâneas. O filme foi lançado nos cinemas em novembro e agora chega ao streaming.

Tenet. R$ 18,90. AppleTV+, Net NOW e UOL Play.

Socialismo versus nazismo

A Alemanha conseguiu se industrializar, mas não evoluiu politicamente: manteve leis injustas e elitistas, que empobreciam o povo – e isso, somado à derrota na 1a Guerra Mundial, desaguou numa revolução de tons socialistas em 1918. Neste livro ágil e fácil de ler, a historiadora Isabel Loureiro mostra como e por que grupos conservadores apoiaram o que viria a ser o nazismo: queriam usá-lo para barrar mudanças sociais.

A Revolução Alemã [1918-1923]. R$ 32.

A história da mulher no Brasil

O machismo brasileiro e sua infeliz tradição de violência doméstica são estruturais – e têm raízes comuns com o regime escravocrata e patriarcal montado pelos portugueses (que chegaram a trazer para cá as chamadas “órfãs do rei”, moças tiradas da Europa para se casar com imigrantes no Brasil). Partindo do Descobrimento, a historiadora Mary Del Priore investiga as lutas e as conquistas das mulheres nos últimos cinco séculos.

Sobreviventes e Guerreiras. R$ 54,90.

“A pandemia é o nosso ‘momento Noé’, contanto que encontremos a Arca dos laços que nos unem”,

escreve o Papa Francisco neste livro em que reflete sobre o ano de 2020, desenvolve suas ideias sobre economia e política e conta como faz para não se desesperar com a imensidão dos problemas do mundo: ele procura pensar em soluções concretas para cada um e lembrar que a injustiça, a indiferença e o egoísmo são exceções anormais – não parte da natureza humana.

Vamos Sonhar Juntos. R$ 34,90.