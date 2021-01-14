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Cultura

Playlist: 4 coisas imperdíveis para ver e ler em janeiro

A superprodução de Christopher Nolan sobre o fluxo do tempo, o uso do nazismo contra o socialismo, a história da mulher no Brasil - e dicas do Papa para não se desesperar

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jan 2021, 15h16
Cena do filme Tenet.
 (Reprodução/Divulgação)
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O novo filme do Christopher Nolan

Em Tenet (“princípio”, em inglês), o diretor imagina a criação de uma tecnologia que permite inverter o fluxo do tempo. O resultado é uma ficção científica intrincada, bem ao estilo de Interestelar e A Origem, com sequências grandiosas e geniais – e várias linhas narrativas simultâneas. O filme foi lançado nos cinemas em novembro e agora chega ao streaming.

Tenet. R$ 18,90. AppleTV+, Net NOW e UOL Play.

Livro sobre a história alemã.
(Reprodução/Divulgação)

Socialismo versus nazismo

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A Alemanha conseguiu se industrializar, mas não evoluiu politicamente: manteve leis injustas e elitistas, que empobreciam o povo – e isso, somado à derrota na 1a Guerra Mundial, desaguou numa revolução de tons socialistas em 1918. Neste livro ágil e fácil de ler, a historiadora Isabel Loureiro mostra como e por que grupos conservadores apoiaram o que viria a ser o nazismo: queriam usá-lo para barrar mudanças sociais.

A Revolução Alemã [1918-1923]. R$ 32.

Livro sobre a condição da mulher no Brasil. De 1500 a 2000.
(Reprodução/Divulgação)
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A história da mulher no Brasil

O machismo brasileiro e sua infeliz tradição de violência doméstica são estruturais – e têm raízes comuns com o regime escravocrata e patriarcal montado pelos portugueses (que chegaram a trazer para cá as chamadas “órfãs do rei”, moças tiradas da Europa para se casar com imigrantes no Brasil). Partindo do Descobrimento, a historiadora Mary Del Priore investiga as lutas e as conquistas das mulheres nos últimos cinco séculos.   

Sobreviventes e Guerreiras. R$ 54,90.

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Papa Francisco reflete sobre o ano de 2020.
(Reprodução/Divulgação)

“A pandemia é o nosso ‘momento Noé’, contanto que encontremos a Arca dos laços que nos unem”,

escreve o Papa Francisco neste livro em que reflete sobre o ano de 2020, desenvolve suas ideias sobre economia e política e conta como faz para não se desesperar com a imensidão dos problemas do mundo: ele procura pensar em soluções concretas para cada um e lembrar que a injustiça, a indiferença e o egoísmo são exceções anormais – não parte da natureza humana.

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Vamos Sonhar Juntos. R$ 34,90.

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TAGS:
Cinema
Feminismo
História
Papa Francisco
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