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Cultura

Playlist: 4 coisas legais para ler, ver e jogar em novembro

A volta do Iluminado, a corrida mais difícil do mundo, Mario e Sonic disputando uma Olimpíada retrô - e a surpreendente autobiografia de Edward Snowden

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2019, 18h42 | Atualizado em 29 dez 2021, 14h37
 (20th Century Fox/Divulgação)
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24 horas de vingança

Em 1963, a Ford tentou comprar a Ferrari – mas Enzo, o fundador da empresa italiana, deu para trás no último minuto. Enfurecido, Henry Ford 2o investiu US$ 450 milhões para desenvolver um carro capaz de vencer os italianos nas 24 Horas de Le Mans, a corrida mais importante do mundo. Parecia impossível, e era mesmo: a Ferrari continuou ganhando todas. Até que o engenheiro Carroll Shelby (Matt Damon) e o piloto Ken Miles (Christian Bale) viraram o jogo.
Ford vs. Ferrari. Estreia dia 14 nos cinemas. 

***

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SI_409_Doutor_Sono
(Warner Bros./Divulgação)
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A volta do Iluminado

Lembra de Danny, o menininho do clássico de terror O Iluminado? Ele se tornou um adulto desajustado que agora volta ao Overlook Hotel, onde tudo aconteceu, para tentar entender a origem de seus poderes paranormais. Baseado no livro Dr. Sleep, escrito por Stephen King, este filme é uma espécie de continuação oficial da obra-prima dirigida em 1980 por Stanley Kubrick.
Doutor Sono. Estreia dia 7 nos cinemas.

***

SI_409_Mario_Sonic
(Nintendo/Reprodução)
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A outra Olimpíada de Tóquio

A cidade vai sediar os Jogos Olímpicos no ano que vem. Mas ela já abrigou o evento uma vez. Neste game, Mario, Sonic e outros personagens, todos em versões modernas e retrô, disputam dez modalidades olímpicas – em provas ambientadas nos jogos de 1964 e de 2020.
Mario & Sonic Tokyo 2020. US$ 60. Lançamento dia 8, para Nintendo Switch.

***

SI_409_Snowden

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“Eu me sentava diante de um terminal e tinha acesso quase ilimitado às comunicações de quase todos os homens, mulheres e crianças da Terra”,

conta o analista Edward Snowden nesta autobiografia cheia de revelações sobre sua vida na NSA, a superagência de informação do governo dos EUA. Ele viajava disfarçado de funcionário da empresa de computadores Dell, trabalhava em esconderijos inacreditáveis (como um túnel sob uma plantação de abacaxi) e usava técnicas que beiravam o vodu: como um método chamado “Van Eck phreaking”, que permite capturar todas as informações de um computador sem precisar invadi-lo, só usando uma antena para pegar a radiação eletromagnética que suas peças emitem. 

Eterna Vigilância. R$ 69,90.

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Cultura
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