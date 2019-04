Playlist: 4 coisas legais para ver e ler no mês de maio

O nome dele não é Elton

É Reginald Dwight. Mas, aos 21 anos, o menino nerd que estudou piano clássico se reinventou como “Elton John”: um astro pop de roupas exuberantes, músicas irresistíveis e vida extravagante – que quase terminou antes do tempo por causa de problemas com drogas. O filme segue a mesma linha do megassucesso Bohemian Rhapsody, sobre Freddie Mercury (tem até o mesmo diretor: o inglês Dexter Fletcher, que assumiu Bohemian após o afastamento de Bryan Singer).

Rocketman. Estreia nos cinemas dia 30/5.

Um filme quase impossível

Em 1989, o diretor Terry Gilliam resolveu adaptar a história de Dom Quixote para o cinema. Só terminou agora, depois de 30 anos e muitos percalços: sets inundados, atores doentes, brigas na Justiça. O filme, que foi aplaudido de pé no Festival de Cannes, é uma versão moderna da lenda do cavaleiro espanhol: um velhinho, Javier, põe na cabeça que é Quixote – e capaz de fazer coisas impossíveis.

O Homem que Matou Dom Quixote. Estreia nos cinemas dia 30/5.

A seleção natural é um fato

E a teoria da Evolução, de Darwin, está mais do que comprovada. Neste livro, o jornalista Reinaldo José Lopes e o youtuber Pirula mostram isso de um jeito leve e ao mesmo tempo inquestionável – e revelam como o darwinismo, além de explicar o comportamento humano, continua a modificar o DNA da nossa espécie.

Darwin sem Frescura. R$ 44,90.

“Em dez minutos, eu tinha aberto o cofre com todos os documentos secretos ”,

escreve Richard Feynman, um dos criadores da bomba atômica e vencedor do Nobel de Física de 1965, nesta irreverente autobiografia – em que ele relata suas aventuras no Brasil, a palestra sobre física quântica que deu para Einstein (“minhas mãos tremiam”) e a fama que ganhou ao arrombar, por pura diversão, os arquivos do Projeto Manhattan, onde ficavam as instruções da bomba.

Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman!

R$ 59,90.