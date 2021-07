Playlist: 5 coisas imperdíveis para ler, ver e jogar em julho

Do PC para os consoles

No ano passado, a Microsoft lançou uma nova versão do Flight Simulator com uma inovação revolucionária: o software usa imagens de satélite, que baixa da internet em tempo real, para reproduzir 100% do planeta Terra. O problema é que ele exige um computador muito potente. Mas, agora, vai ficar mais acessível: está chegando aos consoles Xbox – e, para os assinantes do serviço Xbox Game Pass, será de graça.

Flight Simulator. Lançamento dia 27/7, para Xbox Series S/X.

O homem de gelo

O holandês Wim Hof ficou mundialmente famoso pela resistência ao frio: consegue ficar quase duas horas enterrado no gelo. Neste livro, ele faz afirmações meio exageradas sobre os supostos benefícios do frio à saúde. Mas também conta sua história, bem interessante, e ensina sua técnica: um tipo de autocontrole muito útil para quando você estiver mal agasalhado.

O Método Wim Hof. R$ 54.

O Google do streaming

Sabe quando você quer ver um filme ou série, mas não sabe se ele está na Netflix, na Amazon, no Disney+, no AppleTV+ ou em algum outro serviço de vídeo? Este site deixa tudo bem mais fácil: é só digitar o título do que você quer assistir e ele mostra em qual site aquele conteúdo está disponível.

Just Watch. justwatch.com/br.

Um sopro de otimismo

O homem não é o lobo do homem, como escreveu Thomas Hobbes. Nossa essência é cooperativa, altruísta, boa. Eis a tese central deste oportuno livro, em que o holandês Rutger Bregman enumera exemplos históricos e argumentos científicos para provar que somos bons, aponta onde nos perdemos e propõe um caminho para recomeçar: fazer com que a vida em sociedade deixe de ser uma competição.

Humanidade: Uma História Otimista do Homem. R$ 66,90.

“A vida depende de enxergarmos com clareza o que está diante de nós”,

Diz o astrofísico Avi Loeb, da Universidade Harvard, neste livro em que investiga a aparição do Oumuamua: um objeto avistado pelo telescópio Pan-Starrs, no Havaí, em 2017. Loeb desenvolve a tese de que o Oumuamua (“mensageiro de muito longe” no idioma havaiano), que foi detectado a 33 milhões de km da Terra, é uma sonda alienígena. Será?

Extraterrestre. R$ 49,90.