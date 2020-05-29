Playlist: 5 coisas imperdíveis para ler e jogar em junho
O último blockbuster do PS4, os casos mais terríveis da Ditadura, o livro que previu o novo coronavírus, o filho esquizofrênico de Einstein - e um site para brincar de médico
A última superprodução do PlayStation 4
O mundo foi tomado por uma doença mortal que transforma pessoas em zumbis. Só você e a sua filha pequena não pegaram. Essa premissa aparentemente pouco inspirada deu origem, em 2013, a um dos melhores games da história: The Last of Us, que venceu mais de 30 prêmios internacionais por sua narrativa sofisticada e gráficos maravilhosos. Agora, ele está ganhando uma continuação – no último, e muito aguardado, grande lançamento para o PS4 (daqui para a frente, as atenções se voltarão para o PS5 e o Xbox Series X).
The Last of Us Part II.
Lançamento dia 19, para PS4. US$ 60.
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O homem que previu o coronavírus
Em 2012, o jornalista americano David Quammen publicou um livro contendo uma previsão sinistra: a próxima pandemia viria de animais selvagens vendidos em mercados da Ásia. A obra finalmente está sendo lançada no Brasil – dividida em quatro mini-ebooks. O primeiro deles, que conta justamente essa história, é assustadoramente atual.
Jantar na fazenda de ratos. R$ 9,90.
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O filho de Einstein
Einstein teve três filhos. A menina Lieserl, que morreu com 1 ano, Hans, que virou engenheiro, e Eduard: que queria ser psiquiatra, mas foi diagnosticado com esquizofrenia e tratado com eletrochoques, que só pioraram as coisas. Neste romance, o médico francês Laurent Seksik se baseia em fatos reais para imaginar as dores do jovem Eduard – e de seu pai.
O Caso Eduard Einstein. R$ 50.
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Para brincar de médico
Uma garota de 15 anos chega ao hospital com um sintoma estranho: não consegue mais enxergar no escuro. O que pode ser? E o caso do rapaz que desmaiou ao subir a escada do prédio? Este jogo online apresenta casos médicos enigmáticos, para que você brinque de diagnosticá-los.
Medscape – Casos Clínicos.
Grátis.
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“Eu dava um tiro no coco”,
disse João Figueiredo, o último dos presidentes militares no Brasil, ao ser perguntado o que faria se fosse criança e seu pai ganhasse salário mínimo. Foi apenas um dos muitos episódios grotescos da Ditadura – relembrados de forma crua, e chocante, neste livro do jornalista Luiz Octavio de Lima.
Os Anos de Chumbo.
R$ 60.