A última superprodução do PlayStation 4

O mundo foi tomado por uma doença mortal que transforma pessoas em zumbis. Só você e a sua filha pequena não pegaram. Essa premissa aparentemente pouco inspirada deu origem, em 2013, a um dos melhores games da história: The Last of Us, que venceu mais de 30 prêmios internacionais por sua narrativa sofisticada e gráficos maravilhosos. Agora, ele está ganhando uma continuação – no último, e muito aguardado, grande lançamento para o PS4 (daqui para a frente, as atenções se voltarão para o PS5 e o Xbox Series X).

The Last of Us Part II.

Lançamento dia 19, para PS4. US$ 60.

***

O homem que previu o coronavírus

Em 2012, o jornalista americano David Quammen publicou um livro contendo uma previsão sinistra: a próxima pandemia viria de animais selvagens vendidos em mercados da Ásia. A obra finalmente está sendo lançada no Brasil – dividida em quatro mini-ebooks. O primeiro deles, que conta justamente essa história, é assustadoramente atual.

Jantar na fazenda de ratos. R$ 9,90.

***

O filho de Einstein

Einstein teve três filhos. A menina Lieserl, que morreu com 1 ano, Hans, que virou engenheiro, e Eduard: que queria ser psiquiatra, mas foi diagnosticado com esquizofrenia e tratado com eletrochoques, que só pioraram as coisas. Neste romance, o médico francês Laurent Seksik se baseia em fatos reais para imaginar as dores do jovem Eduard – e de seu pai.

O Caso Eduard Einstein. R$ 50.

***

Para brincar de médico

Uma garota de 15 anos chega ao hospital com um sintoma estranho: não consegue mais enxergar no escuro. O que pode ser? E o caso do rapaz que desmaiou ao subir a escada do prédio? Este jogo online apresenta casos médicos enigmáticos, para que você brinque de diagnosticá-los.

Medscape – Casos Clínicos.

Grátis.

***

“ Eu dava um tiro no coco”,

disse João Figueiredo, o último dos presidentes militares no Brasil, ao ser perguntado o que faria se fosse criança e seu pai ganhasse salário mínimo. Foi apenas um dos muitos episódios grotescos da Ditadura – relembrados de forma crua, e chocante, neste livro do jornalista Luiz Octavio de Lima.

Os Anos de Chumbo.

R$ 60.