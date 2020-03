Playlist: 5 coisas legais para ler, ver e jogar em abril

Faça você mesmo. Ou não

O YouTube e as redes sociais revolucionaram a criação de conteúdo: agora, qualquer pessoa pode produzi-lo. Dreams, para PlayStation 4, pretende fazer o mesmo pelos games. É uma ferramenta que permite criar jogos de uma forma fácil (você usa o joystick como se fosse um mouse, selecionando elementos e montando cenários) e depois compartilhá-los com outras pessoas. Você pode se aventurar nisso ou simplesmente se divertir com as centenas de games, todos grátis, já criados (confira os melhores no site indreams.me).

Dreams. Para PS4. R$ 165.

–

Como não ser enganado

Hitler enganou o primeiro-ministro inglês. Espiões cubanos ludibriaram a CIA; e o golpista Bernie Madoff caloteou investidores bilionários. Neste livro, Malcolm Gladwell analisa esses e outros casos – e explica por que a mente humana pode ser tão fácil de iludir.

Falando com Estranhos. R$ 49,90.

–

A lógica do trânsito

Neste game, você toca na tela para abrir e fechar o semáforo, mantendo o fluxo normal de carros pela rua. E só. Mas essa mecânica de jogo ultrassimples leva a cenários cada vez mais complexos, que exigem altas doses de raciocínio espacial. Ótimo para desafiar, e descansar, a cabeça.

Traffix. Para iOS e Android. US$ 5.

–

“No terceiro dia, o destino foi conhecido: Auschwitz. Era apenas uma palavra sem conteúdo, nem bom nem mau”,

conta o médico judeu Eddy de Wind neste livro, que ele escreveu dentro do maior campo de concentração nazista. Eddy narra a própria história e de sua companheira, Friedel – mandada para o infame Bloco 10, de experiências em mulheres.

Última Parada: Auschwitz. R$ 44,90.

–

Salvador da pátria alheia

As histórias reais de Bruno Silva, Mario Wasercjer e Felipe de Almeida, três jovens que deixaram o Brasil para lutar por outros países. Bruno se alista na Legião Estrangeira (do Exército francês) e é enviado para a África, Mario patrulha a Palestina como soldado de Israel, e Felipe, após um drama pessoal, acaba expulso dos Marines americanos.

Soldado Estrangeiro. Estreia dia 23 nos cinemas.