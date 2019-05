Playlist: 5 coisas legais para ver, ler e ouvir em junho

O serial killer alemão

Aos 21 anos, Fritz Honka foi para Hamburgo e arrumou emprego no porto. Mas um acidente de carro deformou seu rosto – e sua vida. Ele perdeu o rumo, virou alcoólatra e assassino: escolhia suas vítimas, sempre as mais feias possíveis, no bar mais horrendo da cidade. Uma história real, dirigida pelo turco Fatih Akin (ganhador do Urso de Ouro em Berlim e autor do excelente Em Pedaços).

The Golden Glove. Estreia dia 27/6 nos cinemas.

A história secreta das fábricas

Por 18 séculos, do nascimento de Jesus até a Revolução Industrial, a economia não andou: o PIB per capita cresceu ínfimo 0,03% ao ano. Mas aí a humanidade deu seu maior salto – e inventou as fábricas. Neste livro, o historiador Joshua B. Freeman conta a história delas, da Inglaterra esfumaçada à China pós-moderna – passando pelo apogeu de EUA e URSS no século 20.

Mastodontes. R$ 89,90.

35 anos e 15 dinossauros

Esse é o currículo do paleontólogo escocês Steve Brussatte – que, ao longo de três décadas, viajou desde a Polônia até o cerrado de Goiás em busca de fósseis inéditos. Em seu livro, ele intercala momentos de Indiana Jones (o que inclui fugir de cobras brasileiras) com a jornada de 200 milhões de anos dos répteis mais carismáticos da Pré-História.

Ascensão e Queda dos Dinossauros. R$ 49,90.

O Google Earth do rádio

Que músicas as pessoas ouvem na Sibéria? Nas Ilhas Fiji? E em Moçambique, Pequim, Costa do Marfim? Neste app, você navega pelo globo terrestre e pode ir escutando, ao vivo, as rádios de milhares de cidades.

Radio Garden. Para iOS e Android. Grátis.

“Joesley sentiu um frio na barriga. Ouvira que aquela área do palácio era blindada e à prova de grampos. E se algum apito soasse, revelando o gravador no bolso do seu paletó?”, escreve a jornalista Raquel Landim neste livro, que revela os bastidores de 7 de março de 2017: noite em que Joesley Batista, dono da Friboi, gravou uma conversa explosiva com o presidente Michel Temer.

Why Not. R$ 49,90.