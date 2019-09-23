Playlist: 5 coisas legais para ver, ler e jogar no mês de outubro

“Yeah science, bitch!”,

É uma das frases mais famosas de Jesse Pinkman, personagem da série Breaking Bad (em que ele, junto com o professor de química Walter White, aprende a fazer metanfetamina). Agora, seis anos após o fim da série, a história de Jesse continua neste filme escrito e dirigido por Vince Gilligam, o criador da série.

El Camino. Estreia dia 11 no Netflix.

O Minecraft do sertão

Bahia, 1896. A seca devasta plantas e animais, e a jovem Cícera vê que é hora de sair dali. Em sua jornada – até um povoado chamado Canudos –, tem de coletar água e preparar comida com o que encontra pelo caminho. Belo game independente, do estúdio brasileiro AOCA Game Lab.

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Árida. Para PC. R$ 9,90. store.steampowered.com

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“No aquecimento para o jogo, eu rezo. Não pela vitória, mas para que minha peruca fique no lugar”,

escreve Andre Agassi, um dos maiores tenistas de todos os tempos, nesta autobiografia cheia de surpresas, que está sendo relançada no Brasil: ele odiava tênis (o pai o forçava a jogar), tomou anfetamina antes de uma partida – e tinha pavor que o mundo descobrisse sua calvície.

Agassi. R$ 59,90.

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E se tudo der errado?

A humanidade segue destruindo a Natureza, até que as mudanças climáticas explodem: cidades inundam, a água fica poluída, o ar irrespirável, e a civilização termina em colapso. Neste livro-reportagem, o americano David Wallace-Wellis descreve como essas coisas se desenrolariam, em um texto que combina apuro jornalístico a uma dose sedutora de terror. A Terra Inabitável – uma história do futuro. R$ 54,90.

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A última mulher da Terra

Uma epidemia matou todas as mulheres, exceto uma: a pequena Rag. Neste filme, ela e o pai (o ator Casey Affleck, que também escreveu e dirigiu o filme) vagam por um mundo pós-apocalíptico, tentando desesperadamente esconder que Rag é menina: um segredo que pode salvar a humanidade, mas destruir a vida dela.

A Luz no Fim do Mundo. Estreia dia 10 nos cinemas.