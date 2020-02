Playlist: 5 coisas legais para ver, ler e ouvir em março

A psicopata de 9 anos

Benni é uma criança terrível, que grita, xinga e agride brutalmente todo mundo, inclusive os irmãos mais novos. Desesperada, a mãe entrega a menina para uma creche do Estado, de onde ela também é expulsa. Um professor aceita ficar três semanas com Benni – para, finalmente, descobrir de onde vem tanto ódio. Filme vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim.

System Crasher. Estreia dia 26 nos cinemas.

***

–

A injustiça do século

Alfred Dreyfus odiava alemães, e com razão: sua família teve que deixar a Alsácia, onde ele nasceu, por causa da Guerra Franco-Prussiana. Dreyfus resolveu ser militar, fez carreira no Exército francês e chegou a capitão. Mas em 1895 foi acusado de fazer espionagem, veja você, para a Alemanha – e condenado à prisão perpétua. Só que era inocente. O coronel Georges Picquart descobriu, e começou a lutar para libertar Dreyfus. Uma das histórias mais marcantes do século 20, recontada pelo diretor Roman Polanski.

O Oficial e o Espião. Estreia dia 12 nos cinemas.

***

–

O poder do silêncio interno

A maior parte do sofrimento humano vem do chamado monólogo interior: aquela voz, dentro da sua cabeça, que você usa para raciocinar e refletir, mas também é a gênese de toda a ansiedade. Mas é possível controlar essa voz. Neste livro, o americano Ryan Holiday conta os casos de cientistas, filósofos e políticos que conseguiram fazer isso.

A Quietude é a Chave. R$ 39,90.

***

–

30 minutos

É a duração média dos microbooks oferecidos pelo aplicativo Esens: são versões em áudio hiper-resumidas, mas surpreendentemente informativas, de best-sellers sobre comportamento, saúde, negócios, economia e tecnologia.

Esens. Para iOS e Android. R$ 15 por mês (sem limite de livros).

***

–

“O fascismo se difunde porque carrega em si os germes da vida”,

escreve Benito Mussolini neste romance, que ele narra em primeira pessoa. O livro é uma criação do escritor italiano Antonio Scurati, que parte de fatos reais para recontar a trajetória do grupo Fasci Italiani di Combattimento, criado por Mussolini – e a transformação dele em ditador.

M, o Filho do Século. R$ 79,90.