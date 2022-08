Playlist: 5 coisas para ler e jogar em agosto

Como tudo começou

The Last of Us Part II, de 2020, é provavelmente o melhor game de todos os tempos. Tanto no quesito artístico, com enredo sofisticado e atuações dignas de Oscar, quanto na parte técnica (em alguns momentos, seu visual beira o fotorrealismo). Agora o primeiro título dessa série pós-apocalíptica, que foi lançado em 2013, está ganhando um merecido remake: com cenários e animações refeitas, para aproveitar toda a potência gráfica do PlayStation 5.

The Last of Us: Part I. Lançamento dia 2/9, para PS5. R$ 290

Mãos no quadro

Os quadros do holandês Piet Mondrian (1872-1944), com suas linhas retas e cores sólidas, são tão atraentes quanto enigmáticos: você imediatamente vê alguma coisa naquelas formas abstratas – mas

o quê, exatamente? Este game pode ajudar a descobrir: nele você assume o papel de Mondrian, e deve reproduzir os quadros com o mínimo possível de pinceladas.

Please, touch the artwork. Para iOS e PC (Steam). R$ 20.

As pessoas são burras?

É o que pergunta o psicólogo alemão Gerd Gigerenzer já na primeira página deste livro, em que analisa os mecanismos subjacentes do raciocínio humano. A resposta é não 🙂 Mas também não somos tão inteligentes quanto achamos: vivemos caindo em armadilhas e tomando decisões erradas – que Gigerenzer, com um conjunto de regras inteligentes e exemplos históricos divertidos, ensina a evitar.

Continua após a publicidade

Preparados para o risco. R$ 70.

A Guerra Fria no Brasil

Os EUA e a URSS não se enfrentaram só na corrida espacial-armamentista. Também disputaram a supremacia ideológica em todos os cantos do planeta. Neste livro, o sociólogo Marcelo Ridenti, da Unicamp, conta como as duas potências criaram programas e estratégias para tentar seduzir – ou comprar – acadêmicos, intelectuais e artistas brasileiros.

O segredo das senhoras americanas. R$ 62.

“De dia o trabalho era administrável. Já os plantões noturnos faziam o inferno de Dante parecer a Disney“,

conta Adam Kay neste livro, em que narra seus primeiros anos como médico recém-formado trabalhando num hospital do NHS (o SUS inglês). Kay escreve bem, conta casos incomuns (como o da mulher com duas vaginas) e retrata sua rotina com humor implacável – o livro, que está sendo lançado no Brasil, já é best seller internacional e série da HBO.

Vai doer: as aventuras de um médico em crise. R$ 45.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram