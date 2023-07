Playlist: 5 coisas para ler e jogar em julho

Estratégia no jardim

Os pikmin são bichinhos estranhos, com cabeça de planta e pernas de inseto. Neste jogo, criado pelo japonês Shigeru Miyamoto (o genial autor das franquias Mario e Zelda), você deve ajudá-los a realizar tarefas, levando em conta as características e limitações de cada um. Ou seja: sob a aparência fofinha, há um sofisticado game de lógica – que está ganhando seu quarto episódio.

Pikmin 4. Lançamento dia 21, para Nintendo Switch. R$ 299.

A Mente Nova do Imperador O inglês Roger Penrose é um físico importante, vencedor do Prêmio Nobel de 2020 por suas pesquisas sobre buracos negros. Também é um pensador ousado, famoso por uma teoria nada ortodoxa sobre a consciência (que, para ele, deriva de um fenômeno quântico dentro dos neurônios). Neste livro, Penrose junta matemática e filosofia para investigar a inteligência humana – e suas diferenças, incluindo algumas que ele considera intransponíveis, em relação à artificial. Compre agora: Amazon - R$ 90

A Jornada da Humanidade O Sul da Europa é mais machista que o Norte. É que as terras do Sul exigiam o uso de arado puxado por animais, que só homens tinham força para controlar. Já no Norte, a agricultura usava enxada e rastelo, mais leves – e por isso as mulheres participavam em pé de igualdade. Essa é uma das teorias desenvolvidas pelo israelense Oded Galor neste ambicioso livro, que tenta explicar a história humana através de seus fatores econômicos. Compre agora: Amazon - R$ 55,50

Uma menina e os aliens

O planeta foi invadido, só resta fugir. A única arma de Lana é a inteligência, que ela usa para resolver puzzles e atravessar o mundo sem ser notada. E que mundo: este game, do estúdio sueco Wishfully, foi totalmente pintado à mão, com resultados belíssimos. Ele é para Xbox e PC, mas também pode ser jogado em smartphone ou Mac, por meio do serviço de nuvem Xbox Game Pass.

Planet of Lana. R$ 75 (grátis para assinantes do Game Pass).

Os Primeiros Sobreviventes do Alzheimer “Cochilei durante o voo. Quando acordei, não conseguia lembrar por que pegara um avião”, conta Kristin, paciente do médico americano Dale Bredesen – que diz ter criado um tratamento capaz de reverter o Alzheimer. O método ainda foi pouco testado, e está longe de ser um consenso científico. Mas o livro vale pelas histórias impressionantes, de Kristin e seis outras pessoas que dizem ter superado a doença. Compre agora: Amazon - R$ 58

