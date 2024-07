Playlist: 5 coisas para ler e jogar em julho

Campeonato de 8 bits

Em 1990, a Nintendo realizou o primeiro grande evento de e-sports: foi uma disputa entre jogadores de 29 cidades americanas, com a final em Los Angeles. Ela é a inspiração deste game para o console Switch – que traz versões competitivas (ganha quem completar as fases mais rápido) de 13 clássicos do NES, como Super Mario Bros, Donkey Kong e Excitebike. Dá para competir online ou localmente, em até oito pessoas.

Nintendo World Championships: NES Edition. Para Switch. R$ 149.

O Púlpito Em 2004, um em cada seis brasileiros era evangélico. Hoje, um em cada três. Neste livro, a jornalista Anna Virginia Balloussier, da Folha de S.Paulo, analisa os fatores por trás da expansão dessa fé no País e as transformações dentro dela (com o surgimento de produtos específicos, que incluem até produtos eróticos evangélicos), bem como os efeitos do fenômeno sobre a sociedade e a política – hoje a “bancada evangélica” no Congresso reúne 228 parlamentares (202 deputados federais e 26 senadores), de 15 partidos. Compre agora: Amazon - R$ 59

Continua após a publicidade

Seis substâncias para viver bem Dopamina. Endorfina. Ocitocina. Testosterona. Serotonina. Cortisol. Neste livro, o sueco David Phillips investiga os efeitos de cada uma dessas moléculas sobre o corpo e apresenta estratégias, baseadas em estudos científicos, para tentar aumentar (ou no caso do cortisol, o hormônio do estresse, reduzir) os níveis delas no organismo. Compre agora: Amazon - R$ 38

A mecânica dos fluidos

Ela é uma das disciplinas ensinadas na faculdade de Física – e a alma deste jogo, em que você constrói estruturas nas quais flui um líquido

preto (o objetivo é fazê-lo ir o mais longe possível). Começa fácil, mas vai ficando surpreendentemente complexo; a graça é essa.

World of Goo 2. Lançamento dia 2/8, para Switch e PC (Epic Games Store). Preço não divulgado.

O elogio ao ócio ““Haverá felicidade e alegria de viver, em vez de nervos em frangalhos”, escreve o filósofo e matemático inglês Bertrand Russell neste livro (publicado na década de 1930 e agora relançado no Brasil) com ensaios sobre vários temas. Num deles, Russell desenvolve a seguinte ideia: e se todo mundo trabalhasse no máximo 4h por dia? Ele argumenta que já seria o suficiente para manter a sociedade próspera, e permitiria que as pessoas alcançassem seu verdadeiro potencial. Compre agora: Amazon - R$ 48