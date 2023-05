Playlist: 5 coisas para ler e jogar em maio

Dopamina: a molécula do desejo C8H11NO2. Essa é a fórmula da 3,4-dihidroxi-feniletanamina – mais conhecida como dopamina. É o neurotransmissor do desejo e da recompensa, que o cérebro libera quando fazemos coisas prazerosas – e também antes, para nos induzir a buscá-las. Neste livro, o psiquiatra Daniel Liberman e o escritor Michael Long investigam esses e outros efeitos dela: que também é o motor da criatividade, mas, em excesso, pode causar esquizofrenia. Compre agora: Amazon - R$ 48

As Cruzadas Vistas pelos Árabes 1096. O sultão Kilij Arslan I é informado de que um bando de ocidentais ruma em direção a Constantinopla. Ele tem só 17 anos, e ainda não sabe o que aquelas pessoas, que os turcos chamam de franj (“francês”), pretendem. Não será bom. Neste livro, o libanês Amin Maalouf parte de registros milenares para mostrar as Cruzadas sob a perspectiva dos atacados. Uma história cheia de momentos inacreditáveis – como o cerco à cidade síria de Trípoli, que durou mais de 2 mil dias. Compre agora: Amazon - R$ 60

Um SimCity ao contrário

Em vez de criar cidades do zero, o objetivo deste game é restaurar lugares degradados pela ação humana. Você constrói usinas de energia limpa, recolhe lixo dos oceanos, refloresta áreas desmatadas, salva espécies ameaçadas de extinção – sem gastar mais do que cada sociedade arrecada.

Terra Nil. Versão mobile grátis, no app do Netflix. Para PC, R$ 74 (Steam).

Assim caminha a humanidade

Em 2018, a produtora japonesa Enhance reinventou um clássico. Tetris Effect, versão modernizada do jogo soviético de encaixar peças, rapidamente se tornou um hit. Seu novo game é totalmente diferente (você comanda um cachorro, que ajuda uma multidão de pessoas a atravessar cenários 3D), mas a essência é parecida, baseada no raciocínio espacial. Pode ser jogado na TV ou com capacete de realidade virtual.

Humanity. Para PlayStation e Windows (Steam). US$ 30. Grátis para assinantes do serviço PlayStation Plus.

Os Arquivos do Palácio “O que alimentava a imprudência de Charles era o pânico”, escreve a jornalista americana Tina Brown neste livro sobre os escândalos da família real britânica – das estripulias sexuais do então príncipe Charles, que não aceitava se casar com Diana, ao envolvimento do príncipe Andrew com um esquema de tráfico de mulheres. O livro é resultado de uma investigação histórica rigorosa, com mais de 120 entrevistas. Compre agora: Amazon - R$ 69

