Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em fevereiro

Uma releitura de Mario

No primeiro Donkey Kong, de 1981, a ação se passa numa tela estática – que o protagonista Mario vai escalando enquanto desvia de barris jogados pelo macaco. Este game ressuscita o espírito do original, mas com diferenças: além de inimigos, seus 130 níveis têm puzzles e novos modos, como o multijogador e o time attack.

Mario vs Donkey Kong. Para Switch. R$ 249.

Como os Artistas Veem o Mundo Aos 18 anos, Frida Kahlo se feriu num acidente de trânsito. Passou a vida em sofrimento físico – que usou para entender e expressar as dores do México. Jean-Michel Basquiat fugiu de casa e foi para a boca do lixo de NY, cuja sujeira usou em seus quadros. Yayoi Kusama costurava paraquedas para o exército japonês – e sua arte, aparentemente tão abstrata, carrega o trauma da Segunda Guerra. Neste livro, o inglês Will Gompertz conta a vida de 31 artistas, e como ela influenciou suas maiores obras. Compre agora: Amazon - R$ 39,90

Os Segredos das Palavras Hoje Noam Chomsky é mais conhecido pelas análises geopolíticas. Mas ele também é um cientista de peso: nos anos 1960, revolucionou a linguística com a tese da “gramática universal”, segundo a qual os humanos têm aptidão inata (e geneticamente variável) para a linguagem. Volta ao tema neste livro, que debate o efeito da internet sobre esse mecanismo. Compre agora: Amazon - R$ 38,50

Os dois hemisférios do cérebro

Dois irmãos atravessam uma vila, resolvendo enigmas e encarando monstros, para salvar a vida do pai. Poderia ser só mais um game qualquer. Mas a mecânica é diferente: você comanda dois personagens ao mesmo tempo, usando as duas alavancas do controle. O jogo, criado em 2013 pelo libanês Josef Fares, vendeu mais de 800 mil cópias. Agora ganha versão remasterizada, com gráficos mais caprichados.

Brothers: a Tale of Two Sons Remake. Lançamento 28/2, para PlayStation, Xbox e PC. Preço não divulgado.

Especulações Cinematográficas “As pessoas entenderam ‘2001: Uma Odisseia no Espaço’?”, pergunta o diretor Quentin Tarantino neste divertido livro, em que analisa e comenta a história do cinema. Ele acha que o público não sacou o clássico de Stanley Kubrick, e também ficou boiando em outros filmes da chamada “Nova Hollywood”, no começo dos anos 1970. Compre agora: Amazon - R$ 71,90

