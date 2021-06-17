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Cultura

Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em junho

Marte dentro de casa, universos paralelos no PlayStation 5, a ciência de salvar o mundo, oito crimes surpreendentes - e os classificados de jornal no Brasil escravagista

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2021, 09h30
Imagem do jogo Ratchet & Clank.
 (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment/Divulgação)
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Universos simultâneos

Este game de ação usa a velocidade do SSD (solid state disk) do PlayStation 5 para gerar dois cenários ao mesmo tempo – entre os quais você alterna, em frações de segundo, durante as fases. Além de ser visualmente impressionante, isso cria uma mecânica de jogo nova: você nunca sabe o que vai encontrar do outro lado.

Ratchet & Clank: em uma outra dimensão. Para PS5. R$ 350.

 

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Capa do livro
(Editora Rua do Sabão/Reprodução)
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Oito grandes reportagens sobre crimes

Fundada em 1925, a revista New Yorker é conhecida pelas matérias profundas, que destrincham as coisas nos mínimos detalhes. Este livro reúne oito delas, todas sobre crimes intrigantes: como a história de cinco pessoas, todas inocentes, que juram ter cometido o mesmo assassinato, e o caso do americano Chris Kyle, um fuzileiro que se tornou escritor best-seller contando sua vivência na Guerra do Iraque – e acabou morto por outro soldado, cujos traumas tentava curar. 

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Os Piores Crimes da Revista New Yorker. R$ 59.

 

Foto de um celular com o aplicativo
(SN Digital LLC/Reprodução)
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Marte dentro de casa

Dirigir o rover Perseverance pela sala ou caminhar, você mesmo, pelo planeta vermelho – atravessando um portal que se abre na cozinha. Este app usa realidade aumentada para projetar imagens de Marte no chão e nas paredes, com resultados surpreendentes e divertidos (dá para encolher o Perseverance, que tem o tamanho de um carro, para manobrá-lo mais facilmente pela casa).

Mission to Mars AR. Para iOS e Android. Grátis.

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Capa do livro
(Editora Intrínseca/Reprodução/Montagem sobre reprodução)

A salvação pela ciência

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A ação humana está destruindo o planeta; mas também pode render tecnologias para salvá-lo. Eis a premissa deste livro, em que a jornalista americana Elizabeth Kolbert, vencedora do Prêmio Pulitzer, investiga projetos que tentam fazer coisas como transformar CO2 em pedras, criar corais resistentes ao aquecimento global e salvar da extinção o C. diabolis – o peixe mais raro do mundo.

Sob um Céu Branco: a natureza no futuro. R$ 49,90.

 

Capa do livro
(Divulgação/Reprodução)

“Quem quizer comprar hum muleque de nação Benguela, com princípio de pedreiro, de idade de 15 annos mais ou menos, procure no Rocio, lado direito no. 4, o Padre Antonio Correia de Carvalho”, diz um dos anúncios publicados pela Gazeta do Rio de Janeiro em 28 de abril de 1819. Neste livro, o historiador João Victor Pires recupera e analisa os classificados de jornal da época – em que as pessoas vendiam de tudo, até escravos.

Classificados da Corte. R$ 55

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TAGS:
Games
livros
Playstation
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