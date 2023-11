Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em novembro

No país de Avatar

No cinema, Avatar encantou pelas paisagens bonitas. Agora será possível explorá-las neste game de mundo aberto, que tem um mapa enorme, cheio de detalhes e missões. Nele, você assume o papel de um Navi para tentar conter o avanço da Resources Development Administration (RDA): a organização humana que explora os nativos e quer roubar os recursos naturais do lugar.

Avatar: Frontiers of Pandora. Lançamento dia 7/12, para PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. US$ 70.

O Livro das Fobias e Manias Você sabe o que é bambacofobia? Você sabe? E coulrofobia, já ouviu falar? Medo de algodão e de palhaços, respectivamente. Neste divertido livro, a jornalista inglesa Kate Summerscale mergulha na literatura médica para investigar as 99 fobias e manias mais estranhas da mente humana – que incluem coisas ainda mais insólitas, como a eritrofobia (pavor de ficar com o rosto vermelho de vergonha) e a hipopotomonstrosesquipedaliofobia: medo de palavras longas Compre agora: Amazon - R$ 54

A Ciência tem todas as respostas? O livre-arbítrio existe? Para a física alemã Sabine Hossenfelder, não: tudo é determinado pelas forças que incidiram sobre as partículas presentes no surgimento do Universo – e isso vale até para os neurônios e elétrons dentro das nossas cabeças. Neste livro, ela encara essa e outras questões profundas, com o estilo simples e direto que a tornou um sucesso no YouTube. Compre agora: Amazon - R$ 65

Sob nova direção

A Microsoft finalmente concretizou a compra da produtora Activision, por US$ 69 bilhões. Passou a ser dona de Call of Duty, game de tiro que está ganhando nova versão – e inclui, além de vários modos multiplayer, também uma história para jogar sozinho. Mas a surpresa (ou não) é que ele só será vendido a preço cheio: não estará disponível no serviço Game Pass, onde a Microsoft costuma liberar seus jogos.

CoD: Modern Warfare III. Para PlayStation, Xbox e PC. R$ 299.

Selva “A solução me ocorreu durante o sono: efetuar disparos de fuzil nas toras”, escreve Alexandre Saraiva, delegado da Polícia Federal responsável pela fiscalização da floresta amazônica entre 2017 e 2021, neste livro em que narra suas tentativas de frear o desmatamento – que incluíram medidas radicais, como atirar em troncos cortados para que as balas quebrassem os serrotes das madeireiras. Compre agora: Amazon - R$ 54

