Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Mês do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Cultura

Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em novembro

A polêmica do livre-arbítrio, as fobias mais estranhas do mundo, o primeiro "Call of Duty" da era Microsoft, o novo game baseado em "Avatar" - e a luta de um delegado da PF contra os desmatadores da Amazônia

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2023, 15h06 | Atualizado em 21 nov 2023, 11h11
Imagem de Divulgação do jogo Avatar: Frontiers of Pandora.
 (Divulgação/Reprodução)
Continua após publicidade
Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em novembro Priorizar nos meus resultados Google

No país de Avatar

No cinema, Avatar encantou pelas paisagens bonitas. Agora será possível explorá-las neste game de mundo aberto, que tem um mapa enorme, cheio de detalhes e missões. Nele, você assume o papel de um Navi para tentar conter o avanço da Resources Development Administration (RDA): a organização humana que explora os nativos e quer roubar os recursos naturais do lugar.

Avatar: Frontiers of Pandora. Lançamento dia 7/12, para PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. US$ 70.

O Livro das Fobias e Manias

Capa do livro O Livro das Fobias e Manias sobre fundo verde oliva.

Você sabe o que é bambacofobia? Você sabe? E coulrofobia, já ouviu falar? Medo de algodão e de palhaços, respectivamente. Neste divertido livro, a jornalista inglesa Kate Summerscale mergulha na literatura médica para investigar as 99 fobias e manias mais estranhas da mente humana – que incluem coisas ainda mais insólitas, como a eritrofobia (pavor de ficar com o rosto vermelho de vergonha) e a hipopotomonstrosesquipedaliofobia: medo de palavras longas.

Compre agora: Amazon - R$ 54
Continua após a publicidade

A Ciência tem todas as respostas?

Capa do livro A Ciência Tem Todas as Repostas? sobre fundo vermelho.

O livre-arbítrio existe? Para a física alemã Sabine Hossenfelder, não: tudo é determinado pelas forças que incidiram sobre as partículas presentes no surgimento do Universo – e isso vale até para os neurônios e elétrons dentro das nossas cabeças. Neste livro, ela encara essa e outras questões profundas, com o estilo simples e direto que a tornou um sucesso no YouTube.

Compre agora: Amazon - R$ 65

 

Siga
Continua após a publicidade
Imagem de Divulgação do jogo Call of Duty - Modern Warfare III.
(Activision/Divulgação)

Sob nova direção

Continua após a publicidade

A Microsoft finalmente concretizou a compra da produtora Activision, por US$ 69 bilhões. Passou a ser dona de Call of Duty, game de tiro que está ganhando nova versão – e inclui, além de vários modos multiplayer, também uma história para jogar sozinho. Mas a surpresa (ou não) é que ele só será vendido a preço cheio: não estará disponível no serviço Game Pass, onde a Microsoft costuma liberar seus jogos.

CoD: Modern Warfare III. Para PlayStation, Xbox e PC. R$ 299. 

Continua após a publicidade

Selva

Capa do livro Selva, Madeireiros, Garimpeiros e Corruptos na Amazônia Sel Lei sobre fundo marrom.

“A solução me ocorreu durante o sono: efetuar disparos de fuzil nas toras”, escreve Alexandre Saraiva, delegado da Polícia Federal responsável pela fiscalização da floresta amazônica entre 2017 e 2021, neste livro em que narra suas tentativas de frear o desmatamento – que incluíram medidas radicais, como atirar em troncos cortados para que as balas quebrassem os serrotes das madeireiras.

Compre agora: Amazon - R$ 54
Publicidade
TAGS:
Amazon
Avatar
Games
livros
Microsoft
Playstation
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).