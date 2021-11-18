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Cultura

Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em novembro

Freud explicado com clareza, a ciência dos erros humanos, um disco do Radiohead no PlayStation 5, o primeiro blockbuster pós-consoles – e o genial diário de Kafka.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 nov 2021, 15h35
Capa do livro "Freud sem traumas" de Alexandre Carvalho
 (Editora Leya/Divulgação)
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Para entender a psicanálise

Antes de Freud, os transtornos mentais eram atribuídos ao excesso de sangue no cérebro – e recebiam tratamentos quase medievais. Neste livro, o jornalista e escritor Alexandre Carvalho, colaborador da Super, conta como o austríaco revolucionou o estudo da psique, explica os conceitos envolvidos (pulsão, ato falho, id, ego, superego) e explora a coexistência, um século depois, entre a neurociência  moderna e a psicanálise. 

Freud sem Traumas. R$ 40.

Cena do jogo Forza Horizon 5
(Xbox Game Studios/Divulgação)

A era pós-consoles

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O novo game de corrida da Microsoft tem gráficos lindos e um grande mundo aberto: é uma reprodução do México, cheia de lugares para desbravar e corridas para disputar. Mas a maior inovação é que, além de rodar no console Xbox, ele pode ser jogado via “nuvem”, usando qualquer celular, tablet ou computador. Basta assinar o serviço Xbox Game Pass (R$ 30/mês).

Forza Horizon 5. Para Xbox e PC. R$ 249 (grátis para assinantes do Xbox Game Pass).

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Capa do álbum Kid A Mnesia, da banda Radiohead
(XL Recordings/Divulgação)

I might be wrong

Os álbuns Kid A, do ano 2000, e Amnesiac, de 2001, foram o apogeu da banda inglesa Radiohead: eram artística e tecnicamente ousados, e ao mesmo tempo agradáveis de ouvir. Agora, 20 anos depois, estão sendo relançados em vinil (num pacote com três discos e músicas inéditas) e, o mais interessante, em software: uma experiência interativa para várias plataformas com “um universo analógico/digital invertido”. Exatamente o que é isso, ninguém sabe ainda. Só baixando para ver como é.

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Kid A Mnesia Exhibition. Para PC, Mac e PS5.

Capa do livro
(Editora Objetiva/Divulgação)
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Como nascem os erros

O mundo está cheio deles. Mas de onde eles vêm? Do que se alimentam? Dá para tentar evitá-los? Neste livro, o psicólogo Daniel Kahneman (ganhador do Nobel de Economia em 2002 por suas análises do comportamento humano) analisa vários tipos de erro em busca das causas: de normas e leis enviesadas a sistemas que premiam a injustiça, passando por distorções típicas do pensamento coletivo.

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Ruído: uma falha no julgamento humano. R$ 84,90.

Capa do livro
(Editora Todavia/Divulgação)

“Não creio que haja pessoas cuja situação interior se assemelhe
à minha”,

escreve Franz Kafka neste livro de memórias, em que desenvolve temas totalmente diferentes: analisa as pessoas que vê na rua, comenta sua vida amorosa e social, disseca os equívocos de Napoleão na Batalha de Waterloo e examina a própria cabeça – com a angústia e a coragem que fizeram dele um gênio.

Diários 1909-1923. R$ 60.

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Cultura - Livros
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