Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em novembro

Para entender a psicanálise

Antes de Freud, os transtornos mentais eram atribuídos ao excesso de sangue no cérebro – e recebiam tratamentos quase medievais. Neste livro, o jornalista e escritor Alexandre Carvalho, colaborador da Super, conta como o austríaco revolucionou o estudo da psique, explica os conceitos envolvidos (pulsão, ato falho, id, ego, superego) e explora a coexistência, um século depois, entre a neurociência moderna e a psicanálise.

Freud sem Traumas. R$ 40.

A era pós-consoles

O novo game de corrida da Microsoft tem gráficos lindos e um grande mundo aberto: é uma reprodução do México, cheia de lugares para desbravar e corridas para disputar. Mas a maior inovação é que, além de rodar no console Xbox, ele pode ser jogado via “nuvem”, usando qualquer celular, tablet ou computador. Basta assinar o serviço Xbox Game Pass (R$ 30/mês).

Forza Horizon 5. Para Xbox e PC. R$ 249 (grátis para assinantes do Xbox Game Pass).

I might be wrong

Os álbuns Kid A, do ano 2000, e Amnesiac, de 2001, foram o apogeu da banda inglesa Radiohead: eram artística e tecnicamente ousados, e ao mesmo tempo agradáveis de ouvir. Agora, 20 anos depois, estão sendo relançados em vinil (num pacote com três discos e músicas inéditas) e, o mais interessante, em software: uma experiência interativa para várias plataformas com “um universo analógico/digital invertido”. Exatamente o que é isso, ninguém sabe ainda. Só baixando para ver como é.

Continua após a publicidade

Kid A Mnesia Exhibition. Para PC, Mac e PS5.

Como nascem os erros

O mundo está cheio deles. Mas de onde eles vêm? Do que se alimentam? Dá para tentar evitá-los? Neste livro, o psicólogo Daniel Kahneman (ganhador do Nobel de Economia em 2002 por suas análises do comportamento humano) analisa vários tipos de erro em busca das causas: de normas e leis enviesadas a sistemas que premiam a injustiça, passando por distorções típicas do pensamento coletivo.

Ruído: uma falha no julgamento humano. R$ 84,90.

“Não creio que haja pessoas cuja situação interior se assemelhe

à minha”,

escreve Franz Kafka neste livro de memórias, em que desenvolve temas totalmente diferentes: analisa as pessoas que vê na rua, comenta sua vida amorosa e social, disseca os equívocos de Napoleão na Batalha de Waterloo e examina a própria cabeça – com a angústia e a coragem que fizeram dele um gênio.

Diários 1909-1923. R$ 60.