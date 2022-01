Playlist: 5 coisas para ler, ver e ouvir em janeiro

Asteroides em tempo real

Em setembro de 2022 a nave DART, lançada recentemente pela Nasa, irá tentar alterar a trajetória de um asteroide. É só um teste; não há risco de colisão dele com a Terra. A agência também criou uma ferramenta que mostra a posição atual, minuto a minuto, dos asteroides mais próximos do planeta. O mais legal é a função “Asteroid Watch”: quando você clica nesse link, aparecem só os asteroides que vão passar pela Terra nas próximas horas – com o nome, o tamanho e a distância de cada um.

Eyes on Asteroids. Grátis. eyes.nasa.gov/apps/asteroids

Como surgiram as palavras?

De onde vem a terra do chão? Qual foi a primeira refeição preparada por um humano? Por que a roda demorou tanto tempo, em termos históricos, para ser inventada? O bioquímico inglês Graham Lawton, colunista da revista New Scientist, encara essas e outras perguntas neste livro – e apresenta respostas completas e profundas, mas também claras e fáceis de entender.

A Origem de (Quase) Todas as Coisas. R$ 49.

Os sírio-libaneses

Maluf, Kassab, Temer. Feghali, Boulos, Tuma. Safra, Kalil. Neste livro, o jornalista Diogo Bercito conta as histórias de algumas das famílias árabes que emigraram para o Brasil, e como as histórias delas se entrelaçaram com os rumos do país. São trajetórias como a de Habib al-Haddad (avô do ex-prefeito Fernando Haddad), padre ortodoxo que veio para o Brasil fugindo da pobreza, e de Benjamin Jafet, comerciante cuja famlía fundou o Hospital Sírio-Libanês.

Brimos. R$ 49.

30 minutos sem ar

Em 2012, o mergulhador escocês Chris Lemons estava inspecionando uma plataforma de petróleo, a 90 m de profundidade, quando seu suprimento de oxigênio falhou. Ele só foi resgatado meia hora depois – e, incrivelmente, sobreviveu sem sequelas. É um dos casos inacreditáveis contados neste podcast, produzido pela BBC.

Que História! Grátis no Spotify e demais plataformas de podcast.

“O julgamento ocorreu no dia 24 de setembro em um apartamento em Copacabana, no Rio”,

escreve o jornalista Lucas Ferraz neste livro em que narra, com riqueza de detalhes, os casos de militantes de esquerda acusados de traição, julgados em tribunais secretos e executados pelos colegas de luta armada durante a Ditadura Militar.

Injustiçados. R$ 49,90.