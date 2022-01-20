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Cultura

Playlist: 5 coisas para ler, ver e ouvir em janeiro

O mergulhador que sobreviveu 30 minutos sem oxigênio, as histórias dos árabes no Brasil, tribunais clandestinos na Ditadura Militar, a origem de quase todas as coisas - e um mapa mostrando em tempo real os asteroides que passam pelo planeta.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jan 2022, 08h59
Print da tela do site Eyes on Asteroids.
 (Nasa/Reprodução)
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Asteroides em tempo real

Em setembro de 2022 a nave DART, lançada recentemente pela Nasa, irá tentar alterar a trajetória de um asteroide. É só um teste; não há risco de colisão dele com a Terra. A agência também criou uma ferramenta que mostra a posição atual, minuto a minuto, dos asteroides mais próximos do planeta. O mais legal é a função “Asteroid Watch”: quando você clica nesse link, aparecem só os asteroides que vão passar pela Terra nas próximas horas – com o nome, o tamanho e a distância de cada um.

Eyes on Asteroids. Grátis. eyes.nasa.gov/apps/asteroids

Capa do livro
(Editora Seoman/Reprodução)
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Como surgiram as palavras?

Siga

De onde vem a terra do chão? Qual foi a primeira refeição preparada por um humano? Por que a roda demorou tanto tempo, em termos históricos, para ser inventada? O bioquímico inglês Graham Lawton, colunista da revista New Scientist, encara essas e outras perguntas neste livro – e apresenta respostas completas e profundas, mas também claras e fáceis de entender.

A Origem de (Quase) Todas as Coisas.  R$ 49.

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Capa do livro
(Fósforo editora/Reprodução)

Os sírio-libaneses

Maluf, Kassab, Temer. Feghali, Boulos, Tuma. Safra, Kalil. Neste livro, o jornalista Diogo Bercito conta as histórias de algumas das famílias árabes que emigraram para o Brasil, e como as histórias delas se entrelaçaram com os rumos do país. São trajetórias como a de Habib al-Haddad (avô do ex-prefeito Fernando Haddad), padre ortodoxo que veio para o Brasil fugindo da pobreza, e de Benjamin Jafet, comerciante cuja famlía fundou o Hospital Sírio-Libanês.

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Brimos. R$ 49.

Capa do podcast
(BBC/Reprodução)
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30 minutos sem ar

Em 2012, o mergulhador escocês Chris Lemons estava inspecionando uma plataforma de petróleo, a 90 m de profundidade, quando seu suprimento de oxigênio falhou. Ele só foi resgatado meia hora depois – e, incrivelmente, sobreviveu sem sequelas. É um dos casos inacreditáveis contados neste podcast, produzido pela BBC.

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Que História! Grátis no Spotify e demais plataformas de podcast.

Capa do livro
(Companhia das Letras/Reprodução)

“O julgamento ocorreu no dia 24 de setembro em um apartamento em Copacabana, no Rio”,

escreve o jornalista Lucas Ferraz neste livro em que narra, com riqueza de detalhes, os casos de militantes de esquerda acusados de traição, julgados em tribunais secretos e executados pelos colegas de luta armada durante a Ditadura Militar. 

Injustiçados. R$ 49,90.

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Astrofísica
Cultura - Livros
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