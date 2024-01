Quais turnês mais faturaram na história?

A The Eras Tour, a turnê atual de Taylor Swift, foi a primeira a ultrapassar US$ 1 bilhão em faturamento. Mas isso em valores nominais. Corrigindo pela inflação, o U2 já tinha chegado a esse patamar em 2011, com a U2 360º Tour.

É que os Estados Unidos passou por uma inflação de 35,5% desde então. A turnê do U2 faturou US$736 milhões na época, o que hoje corresponde a US$1 bi. A banda se apresentou 110 vezes na turnê que durou entre 2009 e 2011. Isso dá uma média de US$9,09 milhões por show.

Veja aqui as turnês mais faturaram na história, em valores corrigidos pela inflação. A coluna da esquerda mostra a receita de toda a turnê até o momento (Taylor e Coldplay ainda estão fazendo shows pelo mundo), enquanto a coluna da direita mostra o valor de cada show, em média.

Só que Taylor ainda tem metade da The Eras Tour pela frente, que está prevista para acabar em 8 de dezembro de 2024. A loirinha já faturou US bi com apenas 60 shows, o que corresponde a uma média de US,3 milhões por noite de apresentação. Ela ainda deve subir aos palcos 91 vezes até o final da turnê. Vem mais grana por aí.

