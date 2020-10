Qual console de videogame chegou mais caro ao Brasil?

Atualizado em 9 out 2020, 18h19 - Publicado em 9 out 2020, 18h18

Se o critério for o preço em reais, a resposta é o Xbox 360, que em 2006 custava R$ 6.100 em valores atualizados pela inflação. Se o critério for o quanto pagamos a mais em relação aos consumidores americanos, então o campeão é o Playstation 4, que custava US$ 1.100 mais caro aqui do que lá pelo preço de tabela.

Os reajustes foram feitos com base no IPCA. Consideramos o preço na época do lançamento oficial, com uma exceção: como o Playstation 2 só foi lançado no Brasil oficialmente em 2009, mas já circulava amplamente antes, consideramos o preço aproximado em 2004. Quando o console teve duas versões, consideramos a mais barata.