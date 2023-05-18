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Cultura

Quantos filmes e séries existem em cada serviço de streaming?

Veja o que você precisaria assistir para zerar o catálogo da Netflix, Prime Video, HBO Max e outros serviços

Por Maria Clara Rossini 18 Maio 2023, 12h12 | Atualizado em 14 mar 2024, 14h01
Uma televisão exibindo vários aplicativos de diversos streamings.
 (Oscar Nord/Unsplash)
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Quantos filmes e séries existem em cada serviço de streaming? Priorizar nos meus resultados Google

Pode fuçar a Netflix, Prime Video ou qualquer outro grande serviço de streaming: você não vai encontrar a informação de quantos filmes e séries existem nessas plataformas. As gigantes do streaming não costumam revelar números exatos sobre seu conteúdo (a Super até tentou entrar em contato com alguns deles, mas fomos informados que os dados sobre quantidade de filmes e séries são confidenciais).

Mas a Ancine (Agência Nacional de Cinema) fez a boa pros usuários de streaming: no relatório “Panorama do Mercado de Vídeo por Demanda no Brasil”, ela revelou a não só a quantidade de filmes e séries, mas também de temporadas e episódios disponíveis em cada plataforma. Esses dados foram coletados em junho de 2022* – e, como os catálogos costumam ser atualizados mensalmente, é provável que o número já tenha mudado.

Mesmo assim, dá para ter uma ideia do que cada plataforma oferece. O streaming com mais conteúdos é o Amazon Prime Video, com 5.806 filmes e 1.808 séries. Logo depois vem a Netflix: quem quiser zerar a plataforma deve assistir a 3.345 filmes e 1.858 séries. Veja a lista completa abaixo.

Infográfico sobre os streamings.

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Netflix lidera o ranking de conteúdos originais, com cerca 55% do catálogo composto por produções próprias. Depois vem o HBOMax , com 30% de produções originais, e Disney+, com cerca de 14%.

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O relatório ainda comparou os preços dos serviços de vídeo por assinatura do Brasil. Os serviços cobram, em média, R$ 27 por mês. Muitos deles fazem ofertas de 90 dias grátis e possuem preços diferentes dependendo de quantas pessoas usam a mesma conta.

*O relatório foi divulgado em 28 de fevereiro de 2023.

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