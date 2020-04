Quarentena: veja como assistir aos musicais da Broadway (de graça)

A pandemia de Covid-19 fechou teatros, cinemas e cancelou diversos eventos mundo afora. Por esse motivo, os artistas têm buscado novas formas de levar entretenimento ao público. Nem é preciso mencionar as inúmeras lives que vêm inundando as redes sociais.

E se você sempre sonhou em assistir a um musical da Broadway, agora é possível. E o melhor, nem precisa pegar um avião até Nova York para isso. Seguindo a linha de entretenimento durante a quarentena, a Universal criou o canal The Shows Must Go On! (“Os Shows Devem Continuar!”, em inglês) no YouTube, em que obras completas da Broadway serão postadas semanalmente. Você encontra o canal clicando aqui.

Pode marcar na sua agenda: toda sexta-feira às 15h (horário de Brasília) pelas próximas cinco semanas, um clássico dos musicais será disponibilizado no canal por 48 horas. Para completar, a página será abastecida também com imagens dos bastidores das peças teatrais. Tudo isso sem nenhum custo – só não pode chegar atrasado.

As peças que serão exibidas foram compostas pelo britânico Andrey Lloyd Webber. Ele é responsável por grandes sucessos de bilheteria, como Cats (1981) – que recentemente rendeu uma desagradável adaptação para o cinema – , O Fantasma da Ópera (1986) e O Mágico de Oz (2011).

A primeira exibição online aconteceu no dia 3 de abril e contou com uma das obras pioneiras de Webber, José e Seu Manto Technicolor (1968). A versão publicada foi a liderada pelo cantor Donny Osmond, de 1999. Depois, no dia 10 de abril, foi a vez de Jesus Cristo Superstar (1970). Para essa, a Universal exibiu a versão filmada de 2012, estrelada por Ben Forster e a ex-Spice Girl Melanie Chisholm nos respectivos papéis de Jesus e Maria Madalena.

Ainda não se sabe quais serão os próximos musicais disponibilizados. E para aqueles que tinham planos de conhecer a Broadway pessoalmente, saibam que terão que esperar um pouco mais: os teatros tem previsão de reabertura apenas para o dia 7 de julho. Enquanto a situação não volta ao normal, o jeito é avisar os amigos e a família, preparar a pipoca (e o gogó) e ficar em casa.