Sabia que 99% das pessoas não conseguem lamber o próprio cotovelo?

O que você faz quando ninguém está vendo? Tem quem dance, faça poses em frente ao espelho e, claro, quem tente encostar a língua no cotovelo! Uma rápida busca na internet revela que esse malabarismo corporal é mesmo intrigante. Tem até passo a passo explicativo de como chegar lá e vídeos com muitas e muitas tentativas. Mas são poucos os que concluem essa tarefa com êxito. Para ser mais exato, apenas 1% da população mundial é capaz de realizar esse feito. Está lendo isso e tentando, não é?

Quem ama curiosidades referentes ao corpo humano, como a acima, e também adora aprender sobre os animais e o sistema solar, não pode deixar de visitar o Shopping Anália Franco, localizado na zona leste da capital paulista, no mês de setembro. É lá onde está rolando a exposição sensorial Acredite, É Verdade!, realizada pela Nat Geo Kids. O evento gratuito reúne diversas atividades lúdicas e interativas que despertam a curiosidade não apenas das crianças, mas também dos adultos e adolescentes.

Se o intuito é aprender sobre as diferentes temperaturas de uma estrela, nada melhor do que sentir na pele o frio das vermelhas brilhantes e o calor emitido pelas azuis. Também dá para se gabar fortão como uma formiga! Afinal, as pequeninas são capazes de levantar 50 vezes o próprio peso. Para saber o quanto você poderia carregar se fizesse parte de um formigueiro, ou quantas banheiras seria capaz de encher caso seu coração pudesse bombear água e outras tantas coisas incríveis é só visitar o shopping.

Agora chega de spoiler e organize logo a sua visita! A exposição Acredite, É Verdade! termina no dia 29 de setembro. Lembrando que crianças até 12 anos de idade podem participar de uma oficina especial, com atividades como quebra-cabeças e desenhos.

Você acredita?

Descubra na ilustração abaixo algumas das curiosidades da exposição Acredite, É Verdade!

–

Serviço

Exposição Acredite, É Verdade!

Local: Shopping Anália Franco (Piso Lírio)

Endereço: Av. Regente Feijó, 1739, Tatuapé, São Paulo (SP).

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 12h às 20h. Oficina infantil: das 14h às 19h30.

Data: de 22 de agosto a 29 de setembro.

Mais informações no site do evento.