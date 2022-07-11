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Cultura

“Sem Limites”, com Rodrigo Santoro, narra a primeira navegação ao redor da Terra

Batemos um papo com o ator sobre a nova série do Amazon Prime Video, que narra o feito de Fernão de Magalhães no século 16. Confira.

Por Luisa Costa 11 jul 2022, 15h34 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h45
Poster da série Sem Fronteiras.
 (Prime Video/Divulgação)
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“Sem Limites”, com Rodrigo Santoro, narra a primeira navegação ao redor da Terra Priorizar nos meus resultados Google

Pouco mais de 500 anos atrás, no dia 20 de setembro de 1519, uma tripulação de mais de 250 homens deixou o porto de Sanlúcar de Barrameda, no sul da Espanha. As cinco caravelas, comandadas pelo navegador português Fernão de Magalhães, partiram em direção ao Atlântico com o objetivo clássico das Grandes Navegações: encontrar novas rotas para o comércio de especiarias com a Índia.

Quase três anos depois, dezoito tripulantes retornaram à Europa, sem Magalhães (liderados pelo espanhol Juan Sebastián Elcano), mas com o mérito de terem concluído a primeira circum-navegação da Terra. A expedição que entrou para a história (e deu nome ao estreito de Magalhães, no Chile) virou minissérie: Sem Limites (Boundless, em inglês), disponível no Amazon Prime Video.

A produção espanhola custou US$ 20 milhões e foi filmada na Espanha e na República Dominicana. Na direção, o americano Simon West, de Lara Croft: Tomb Raider (2001) e Os Mercenários 2 (2012). “Sem Limites” conta com seis episódios de 40 minutos e foi protagonizada por Rodrigo Santoro (Fernão de Magalhães) e Álvaro Morte (Juan Sebastián Elcano), o Professor de La Casa de Papel.

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Em entrevista à Super, Santoro disse que a oportunidade de trabalhar na série chegou antes da pandemia, quando ele estava terminando as filmagens do drama Sete Prisioneiros (2021). “Mas aí veio o confinamento, e Sem Limites foi adiada. Então, eu tive muito tempo para estudar sobre o Fernão de Magalhães”.

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A pesquisa histórica para Sem Limites foi intensa. Mas é claro que a produção alterou alguns fatos em função do enredo da série – como colocar Magalhães e Elcano em uma mesma caravela.

Atores Rodrigo Santoro e Alvaro Morte no set de Sem Fronteiras.
Atores Rodrigo Santoro e Alvaro Morte estrelam “Sem Fronteiras”, do Amazon Prime Video. (Prime Video/Divulgação)
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Reconstruindo a expedição

A expedição é narrada com o ritmo que pede uma grande aventura: o público pode esperar muita ação em cenas com tempestades marítimas e lutas entre os tripulantes e povos nativos dos locais em que aportavam – como a batalha nas atuais Filipinas que culminou com a morte de Magalhães, em abril de 1521.

Para gravar tudo isso, alguns navios foram reconstruídos em tamanho real, e os atores filmaram cenas cercados de paredes azuis de chroma key– que depois seriam substituídas por ilhas e mar. “Me lembrou muito o filme 300, em que eu também trabalhei [como o rei Xerxes]. São experiências em que os atores têm que trabalhar com um nível diferente de concentração e projeção”, explica Santoro.

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Santoro precisou aprender a falar o espanhol usado na época e o sotaque do português de Portugal. Além disso, o ator brasileiro tinha em mãos o desafio de mostrar a pessoa por trás da figura histórica de Magalhães. “Ele tem uma imagem polêmica. Alguns o consideram um grande herói, outros um traidor [por ter viajado em nome da Espanha].”

Nascido em 1480, Magalhães se tornou pajem quando criança e foi criado na Corte Portuguesa. Lutou em muitas batalhas por seu país, mas nunca se sentiu reconhecido. Depois de estudar sobre astronomia e navegação por conta própria, recorreu ao monarca espanhol para financiar sua aventura de se lançar ao Oceano.

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Entre os 250 homens que o acompanhavam, estava Antonio Pigafetta, nobre italiano que documentou a expedição e escreveu uma espécie de biografia de Magalhães – usada como base para Sem Limites.

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Cultura
Fernão de Magalhães
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