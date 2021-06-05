Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Cultura

Tom de Shepard: o som que sobe eternamente sem subir de verdade

O recurso usado no game Super Mario 64 e por Hans Zimmer na trilha sonora do filme Dunkirk causa uma tensão hipnótica e paralisante.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jun 2021, 19h32 | Atualizado em 11 jun 2021, 18h10
.
 (AdrienC/Getty Images)
Continua após publicidade
Tom de Shepard: o som que sobe eternamente sem subir de verdade Priorizar nos meus resultados Google

Você já deve ter visto uma rosca-sem-fim, inventada por Arquimedes – o mesmo grego que gritou “eureka!”. Caso não tenha, nem vale a pena explicar por escrito. O jeito mais legal é de entender é olhando o GIF abaixo. A caixa de câmbio de um carro é repleta desses parafusos, e todo instrumento musical de cordas usa roscas sem fim nas cravelhas, para afinação.

Tom de Shepard: o som que sobe eternamente sem subir de verdadeTom de Shepard: o som que sobe eternamente sem subir de verdade

Existe um equivalente sonoro da rosca-sem-fim, chamado “tom de Shepard”. É um som que transmite a ilusão de se tornar cada vez mais agudo – ou cada vez mais grave –, mas na verdade está parado; não caminha nem para cima nem para baixo.

Antes de explicar o tom de Shepard em si, vamos explorar algumas curiosidades bacanas sobre passagem ascendentes e descendentes na música.

Siga

Sequências de notas que sobem ou descem rapidamente são um recurso comum para gerar sinestesia. Um exemplo bacana está no comecinho de “Riders on the Storm”, a última faixa do último álbum do The Doors. A canção rola toda sobre um som de chuva ao mesmo tempo aconchegante e fantasmagórico. Então, o piano elétrico toca uma cascata descendente que… Bem, ouça. Repórter da Super não é poeta para fazer uma descrição dessas.

Continua após a publicidade

Em desenhos animados ou sitcoms dos anos 1960, quando um personagem está sendo hipnotizado ou caindo no sono, geralmente surge uma espiral preta e branca (que nada mais é que uma rosca-sem-fim):

Tom de Shepard: o som que sobe eternamente sem subir de verdade

Continua após a publicidade

O bacana é que a espiral vem acompanhada de um piano tocando repetidamente uma sequência de seis notas, da mais grave para a mais aguda. Essas seis notas têm todas exatamente um tom de distância entre si. Isso significa, para os não músicos, que elas são o equivalente às marcações de centímetros em uma régua. A próxima nota é sempre mais aguda que a anterior por uma quantidade fixa de cents, que é uma unidade de medida usada para aferir distâncias sonoras.

Ouve só – o som rola no minuto 1:10 do vídeo a seguir:

Continua após a publicidade

A música como a conhecemos – a música do Ocidente – se baseia em criar tensão e resolver tensão. Alguns acordes têm sons mais dissonantes e geram ansiedade, outros têm sons mais estáveis e decididos. Isso é possível porque as notas usadas para montar os acordes têm distâncias diferentes entre si. Algumas notas ficam na beira do precipício, quase caindo em outras, e seu ouvido espera que isso aconteça.

O truque por trás do som clichê de hipnose que você ouviu acima é que ele impede nosso cérebro de criar expectativas. Quando as notas são todas equidistantes, nenhuma delas se estabelece como o centro – como o vale mais baixo para onde o rio da música tende a fluir. A música se torna nebulosa e perde o rumo, como um sonho.

O tom de Shepard é um passo além na mesma ideia. Vamos ouvi-lo:

Continua após a publicidade

Bizarro, né? Naves alienígenas decolando, abduções, a atmosfera de outros planetas – o tom de Shepard é usado no cinema sempre que é preciso gerar desconforto. É um dos recursos favoritos de Hans Zimmer, que usa o dito-cujo em trilhas famosas de Chistopher Nolan, como DunkirkInterestelar. 

Mas quem cresceu jogando videogame nos anos 1990 ou 2000 vai se lembrar do tom de Shepard em outro lugar – a escadaria infinita do Super Mario 64. Olha só:

Continua após a publicidade

https://www.youtube.com/watch?v=B-udfiFZcko

Há um limite para o quão agudo um som pode ser. A audição humana está limitada a um intervalo entre 20 Hz e 20 mil Hz – os valores exatos variam conforme a idade do ouvinte e quanto ele preservou seus tímpanos ao longo da vida. E também há um limite físico mais óbvio: mesmo um piano, o instrumento comum com o maior alcance, não pode ter um teclado infinitamente longo.

Por isso, o que o tom de Shepard faz é sobrepor várias vezes um som ascendente. Ou seja: um som grave começa a subir e vai se tornando progressivamente mais agudo. Quando ele alcança um certo limite superior, ele faz um fade-out discreto – vai diminuindo de volume até sumir – enquanto um outro som grave já está vindo lá embaixo e se tornando novamente mais agudo. Repetindo esse ciclo inúmeras vezes, cria-se a ilusão de que estar subindo constantemente. Mas é como andar numa esteira de academia: na verdade, você nunca saiu do lugar.

Publicidade
TAGS:
física
Música
som
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).