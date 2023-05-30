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Cultura

Três HQs de The Flash para ler antes de assistir ao filme

O novo longa da DC Comics estreia dia 15 de junho nos cinemas. Confira os quadrinhos que podem te ajudar a entender a trama principal.

Por Afiliados Abril 30 Maio 2023, 18h52
Quadrinhos de The Flash
 (Amazon/Reprodução)
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Três HQs de The Flash para ler antes de assistir ao filme Priorizar nos meus resultados Google

No universo da DC Comics, Barry Allen é o homem mais rápido do mundo. Tão rápido que é capaz de romper a barreira do tempo para mudar o seu próprio passado. Essa premissa guia os acontecimentos de Flashpoint, a saga das HQs que inspirou o filme The Flash, que chega aos cinemas no dia 15 de junho de 2023.

Confira abaixo algumas HQs para você conhecer ainda mais a história do herói e se preparar para o lançamento do filme que deve redefinir os rumos do universo DC nas telonas.

Flashpoint, de Geoff Johns

Não poderíamos começar com outra história senão o Flashpoint (ou Ponto de Ignição em português), que é um ponto de virada no universo DC. Nos quadrinhos, vemos Thomas Wayne como Batman, o Superman criado em laboratório e outras maluquices nessa linha temporal criada pelo Flash. O herói é o único capaz de entender o que faz parte da linha do tempo original e o que é a realidade alternativa.

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Flashpoint

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The Flash, por Grant Morrison e Mark Millar

Aqui, em uma das principais histórias do Flash de Wally West, o herói precisa lutar contra um uniforme autoconsciente que é capaz de consumir a vitalidade de quem o veste. Além disso, Wally precisa derrotar o Mestre dos Espelhos, que planeja acabar com a existência das pessoas mais queridas do herói, e vencer uma corrida pelo espaço-tempo em que o perdedor será apagado da existência.

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The Flash

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Flash de Dois Mundos, por John Broome

Flash de Dois Mundos é a história que mostra a Terra-2 e estabelece pela primeiríssima vez o conceito de multiverso da DC, que muda totalmente as histórias daí para frente. Na história, Barry Allen se transporta para o mundo e universo de Jay Garrick, o primeiro velocista escarlate que, no mundo de Allen, era apenas um personagem de quadrinhos.

Flash de Dois Mundos

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Vale lembrar que alguns dos títulos listados aqui estão disponíveis também para o Kindle.

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