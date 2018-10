Um curta e um canal para assistir em novembro

Final de ano, muitas vezes, significa que você não encontra novidades na internet há um tempo. Os vídeos que eram pra viralizar já viralizaram e os canais do youtube que tinham que marcar 2018 muito provavelmente já pipocaram na sua timeline. Se engana, no entanto, quem não acredita que existam boas produções e iniciativas escondidas internet afora. Separamos duas, para que você conheça no penúltimo mês do ano.

Lofty Pursuits

Fazer doces hoje em dia é moleza. Pelo menos se a gente comparar com os processos feitos há um século. Essa é a ideia do canal: donos de uma pequena loja de balas em Flórida eles produzem os doces usando apenas técnicas (e equipamentos) vitorianos. O trabalho artesanal e, principalmente, os resultados vão te deixar de boca aberta (e barriga roncando).

(Otto)

Uma mulher que não consegue engravidar sequestra o amigo imaginário de uma menininha – que agora tentará resgatar seu companheiro. Uma rápida animação sobre amizade, carência e amor, Otto já venceu prêmios em 21 festivais ao redor do mundo. Funciona como um bom ansiolítico.