Vazaram spoilers de Vingadores: Ultimato – saiba como evitá-los

Após 21 filmes interconectados e mais de 10 anos de franquia, o episódio final da saga dos maiores heróis da Marvel está se aproximando. Desde 2008, o Marvel Studios vem construindo um complexo enredo, que culminará no que veremos no fim do mês: a luta final dos Vingadores contra o titã Thanos.

Vingadores: Ultimato promete entregar, em três horas, uma conclusão convincente para os controversos acontecimentos do final de Vingadores: Guerra Infinita. E, como esse é o filme mais hypado da cultura pop dos últimos anos (mais até que os novos Star Wars), todo mundo está morrendo de medo de spoilers.

A Marvel sabe: desde o início das promoções do longa, o estúdio vem batendo na mesma tecla: #DontSpoilTheEndgame (não dê spoilers do Ultimato).

Além das camisetas distribuídas a jornalistas, o ator Mark Ruffalo (Hulk) chegou a afirmar em entrevista que filmou cinco possíveis finais para o longa (em um deles, o Capitão América até casava). Brie Larson (Capitã Marvel) revelou que não fazia ideia do que estava filmando em vários momentos, e que apenas algumas pessoas tiveram acesso ao roteiro completo.

Apesar de todos os esforços, o pior aconteceu: cenas cruciais do filme vazaram. Agora, há 20 minutos de descrição e 4 minutos de cenas importantes disponíveis na internet.

Não foi brecha da Marvel. O filme ainda não foi transmitido na íntegra em nenhum lugar do mundo: a Disney já mostrou 10 minutos do longa em sessões exclusivas nos EUA, e cerca de 20 minutos na Coreia do Sul. Há quem suspeite que o trecho vazado venha daí, mas não dá para provar.

Se você é spoilerfóbico, a opção mais segura é não acessar as redes e se trancar em casa até a estreia. Mas, se você é menos radical, aqui vão algumas dicas que podem ajudar:

Para navegador

Se você usa Google Chrome ou Firefox, o Spoiler Protection 2.0 é a melhor forma de escapar. Basta baixar a extensão gratuitamente e, uma vez instalada, é só ativá-la no canto superior direito do seu navegador, clicando no ícone verdinho. Ao fazer isso, surgirá uma janela com 3 guias: Spoilers, Spoiler Context e Settings.

Na caixa Spoilers, você pode colocar todas as palavras relevantes que podem trazer revelações indesejadas – como “Vingadores”, “Vingadores: Ultimato”, “Vingadores morte”, assim como versões em inglês desses termos, etc. Outra forma de se garantir é colocar os nomes de todo e quaisquer personagem do MCU, só para ter certeza.

A extensão promete manchar com uma tarja vermelha qualquer conteúdo ligado a essas palavras chaves (incluindo o que não for spoiler, o que é um ônus) nos principais sites, como Google, Facebook, Twitter, Reddit, e até YouTube.

Preencher só essa aba já oferece uma boa proteção, mas se você quiser ir mais afundo, na caixa Spoiler Context dá para detalhar todo o contexto das cenas (ex: morte do Homem de Ferro) que envolvam possíveis spoilers – adicionando um grau absurdo de especificidade no seu combate a eles.

Já na opção Settings, você pode citar a URL dos sites (além de redes sociais) que você considera verdadeiras bombas. Parece sonho, mas esta ferramenta completa já está até disponível até para os navegadores no Android.

Outra extensão parecida é o Unspoiler. Boatos que os desesperados baixarão as duas.

Para redes sociais

Apesar da extensão para navegador já incluir proteção nas redes, você ainda pode configurar especificamente esses sites contra os spoilers.

O Twitter (talvez a principal fonte de vazamentos) permite que você silencie palavras indesejáveis e também contas sem que tenha que excluí-las. Basta clicar em “Perfil e Configurações” > “Configurações e Privacidade” > “Palavras que foram silenciadas” e então adicionar a palavra, frase, hashtag e até mesmo o @ que você deseja silenciar.

Além disso, também é recomendado que a reprodução automática de vídeos seja desativada, bem como as imagens da timeline: pelo celular, vá em “Configurações” > “Dados” > “Reprodução Automática de Vídeo” > “Nunca reproduzir vídeos automaticamente”. Para desativar imagens, siga “Configurações” > “Dados” > “Imagens de Alta Qualidade” > “Nunca”.

O Facebook não oferece as mesmas opções específicas do Twitter, mas você pode silenciar páginas e pessoas que podem publicar spoilers. Na sua timeline, vá até uma postagem específica de uma página, grupo ou usuário e, nas opções da postagem, selecione “colocar em modo Soneca por 30 dias”.

“30 dias” pode parecer meio agressivo, mas não se preocupe: não precisa esperar o mês inteiro. Depois de ver o filme, você pode já desativar o “modo soneca” – e voltar a falar com seu coleguinha que não conseguiu segurar se o Capitão América morre ou não.