Na próxima segunda, dia 25 de março, a Apple realiza seu evento anual para anunciar novos lançamentos. Só que, ao invés de divulgar um novo aparelho (como Steve Jobs fazia com os iPods e iPhones, sabe?), tudo indica que a empresa revelará o seu serviço de streaming.

Pois é. A empresa de tecnologia tem planos para lançar uma plataforma para concorrer com Netflix, Amazon Prime, Hulu e demais serviços do tipo. O páreo irá aumentar ainda mais nos próximos meses, quando a Disney lançar também o seu streaming, o Disney+.

Para tentar competir de igual para igual com os concorrentes, a empresa da maçã vai investir pesado: US$ 1 bilhão, de acordo com o The New York Times. A grana é destinada para prospectar filmes e séries para construir o seu catálogo, mas, principalmente, investir em conteúdo original.

Desenvolver produções próprias é importante para se destacar dentre as outras empresas já consolidadas do entretenimento. Só no ano passado, a Netflix gastou cerca de US$ 8 bilhões em conteúdo original. Já a Disney oficializou na última quarta (20) a aquisição da Fox, aumentando ainda mais o seu acervo de conteúdo.

O catálogo da maçã

Segundo o site The Verge, a Apple vai focar a produção de filmes e séries com conteúdo “família”. Em outras palavras, a empresa vai evitar violência exagerada, nudez ou palavrões e, ao invés disso, priorizará coisas como comédias e programas infantis.

Apesar de o lançamento ainda não ter acontecido, algumas negociações e gravações que estão rolando já vazaram – aquisições de filmes, ofertas de direitos e pedidos de novas séries de TV geralmente são negociados com meses de antecedência.

A apresentação do dia 25 contará com nomes de peso de Hollywood. São esperadas participações das atrizes Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, do comediante Steve Carell e do diretor J.J. Abrams. Confira, a seguir, o que já se sabe sobre o futuro catálogo do serviço da Apple:

COMÉDIA

–Dickinson, uma sitcom sobre Emily Dickinson, poeta americana do século 19. A série será estrelada por Hailee Steinfeld (Bumblebee, Bravura Indômita) e Jane Krakowski (a Jacqueline de Unbreakable Kimmy Schmidt, da Netflix).

INFANTIL

–Central Park, desenho animado musical sobre as pessoas que trabalham no Central Park, em Nova York, cuidando e mantendo o parque.

–Wolfwalkers, um longa animado sobre uma garota que decide salvar os lobos da Irlanda, ameaçados de extinção por conta da caça.

-Duas produções da Vila Sésamo – uma animação e a outra em live-action (!)

– Já existe um contrato com a produtora responsável pelos desenhos do Snoopy. O plano é lançar, inicialmente, uma série de curtas e, depois, seguir com novos programas e especiais.

DRAMA

-Uma série estrelada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon sobre os bastidores de um programa matinal de TV. Essa é uma das principais apostas da Apple para o início do seu streaming, e os rumores são de que duas temporadas foram encomendadas pela empresa. O elenco ainda conta com Steve Carell e Mark Duplass.

–Defending Jacob, série estrelada por Chris Evans (Capitão América) sobre um pai cujo filho adolescente é acusado de assassinato.

AÇÃO E SUSPENSE

–See, estrelado por Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones). A história, um épico de fantasia, gira em torno da pergunta “O que aconteceria se todas as pessoas do mundo perdessem a visão?”. O filme ainda está sendo rodado.

–Are You Sleeping? (“Você está dormindo?”, em português), um suspense estrelado pela vencedora do Oscar Octavia Spencer (Estrelas Além do Tempo, Histórias Cruzadas). É baseado em um romance policial da escritora Kathleen Barber e as filmagens já estão até terminadas.

-Um suspense do diretor M. Night Shyamalan, conhecido por filmes como O Sexto Sentido, Corpo Fechado e Vidro. Não há informações sobre o enredo do projeto.

-Uma produção estrelada por Brie Larson (Capitão Marvel) baseada em um livro de memórias de uma ex-agente da CIA.

FICÇÃO CIENTÍFICA

–For All Mankind (“Para Toda a Humanidade”), uma série que imagina como o mundo seria se a corrida espacial tivesse continuado. O show será comandado por Ronald D. Moore, produtor de séries como Outlander e Battlestar Galactica.

-Uma adaptação da obra Fundação, de Isaac Asimov, um dos maiores nomes do gênero.

-Uma nova versão de Amazing Stories, série do canal NBC sobre histórias de fantasia, terror e ficção científica exibida nos anos 1980. Ao que tudo indica, o diretor Steven Spelberg (Tubarão, E.T., Jurassic Park) está envolvido na produção – o que não deixa de ser curioso, já que Spielberg já demonstrou não ser o maior fã de serviços de streaming.

DOCUMENTÁRIO

–Home, uma série em dez episódios sobre casas extraordinárias ao redor do mundo.

–Elephant Queen, um documentário sobre a história de um elefante chamado Athena, que se arrisca conduzindo sua manada em busca de fontes de água durante uma seca. Narrado pelo ator Chiwetel Ejiofor (12 Anos de Escravidão), o longa foi exibido no Festival de Toronto de 2018.