Vídeo perdido de um dos últimos shows dos Beatles é achado em sótão

Em plena era dos aplicativos de streaming, com uma infinidade de vídeos disponíveis online a partir de um clique, fica difícil imaginar qualquer conteúdo que tenha sido transmitido na televisão, em um canal grande… E simplesmente não tenha sido documentado por ninguém, nem pela própria emissora.

Pois foi o caso de um episódio de um dos programas mais famosos da BBC – no qual os convidados eram ninguém menos que os Beatles.

O Top of the Pops – programa tão importante na grade da BBC que existiu de 1964 até 2006 – simplesmente não tinha gravações do episódio de junho de 1966, no qual os Beatles se apresentavam, no auge da carreira.

Tudo poderia não ter passado de uma alucinação coletiva – ninguém tinha provas concretas de que essa apresentação existiu… Até que, no porão do britânico David Chandler, apareceu o único registro em vídeo existente do acontecimento.

Para a sorte dos beatlemaníacos, o fã apontou sua câmera 8 milímetros para a TV enquanto os garotos de Liverpool tocavam “Paperback Writer” no programa de mais de 50 anos atrás. Mas essa filmagem histórica com duração de 92 segundos passou todas essas décadas esquecida no sótão empoeirado de Chandler.

Ele só se deu conta do valor de seu registro há poucos meses, após um colecionador mexicano ter virado notícia por achar uma gravação de meros 11 segundos da mesma transmissão.

Mas, afinal, por que a aparição dos quatro fabulosos em 16 de junho de 1966 é considerada tão emblemática? Pelo simples fato de ter sido uma das últimas.

Era o auge da Beatlemania e o grupo havia acabado de encerrar uma cansativa turnê de ônibus. Saturados de tocar ao vivo, depois de passarem pelo Top of the Pops, os Beatles fizeram seu último show comercial alguns meses mais tarde, em São Francisco. Dali em diante, foi só estúdio — sem contar a lendária apresentação surpresa no telhado de Londres em 1969, é claro.

Apesar de seu inestimável valor histórico, o trecho gravado por Chandler não tinha som. Quem resolveu essa parte foi a organização Kaleidoscope, cuja atuação foca justamente em recuperar transmissões britânicas perdidas. A equipe remasterizou as imagens e sincronizou com o áudio da música. “Se você é fã dos Beatles, é o santo graal”, Chris Perry, CEO da Kaleidoscope, disse à BBC. “Todos achavam que havia se perdido para sempre.”

A declaração de Perry foi feita na ocasião da descoberta do clipe de 11 segundos: o de um minuto e meio foi definido por ele como “fenomenal”. Além do raríssimo show do quarteto, a Kaleidoscope conseguiu também recuperar nove minutos de outras apresentações do Top of the Pops — programa semanal de música popular icônico exibido pela BBC entre 1964 e 2006. O clipe novo em folha de “Paperback Writer” e mais gravações históricas serão exibidas neste sábado (1) em evento na Universidade da Cidade de Birmingham, na Inglaterra.

“Esses episódios perdidos realmente podem acabar nos lugares menos prováveis e as pessoas muitas vezes sequer sabem que os têm”, disse Perry na ocasião do lançamento da iniciativa de busca por transmissões obscuras de TV. Mais um motivo para criar coragem, tapar o nariz e ir fuçar naquelas coisas velhas dos seus pais ou avós, se elas ainda estiverem por perto. Quem sabe não há uma relíquia perdida lá no meio?