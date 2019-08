Os fãs de Breaking Bad já podem respirar aliviados: 6 anos após a conclusão da aclamada série, finalmente teremos novas informações sobre Jesse Pinkman, Albuquerque e o império de metanfetamina azul. “El Camino – a Breaking Bad film”, longa derivado da série, ganhou data de estreia: 11 de outubro, na Netflix.

O anúncio foi acompanhado pela divulgação do poster e do primeiro trailer oficial do filme:

O trailer não mostra Pinkman, mas apresenta o antigo amigo dele, Skinny Pete, dizendo a polícia que nunca irá entregá-lo. Quem não entrega nada, no fim, é o próprio trailer – você termina de saber sem descobrir muito sobre qual será, de fato, a trama do longa.

Não que isso seja estritamente necessário. Quem viu a série sabe que a pergunta principal que o filme deve responder é sobre o destino de Jesse. O que ele decidiu fazer? Continuou cozinhando droga? Assumiu os cuidados de Brock, o filho de sua (segunda) namorada morta? Fugiu de Albuquerque?

A boa notícia é que você não precisa reassistir a série inteira (mas se quiser, pode) procurando perguntas ainda não respondidas: Aaron Paul, intérprete do personagem, deu a dica do que ver no Twitter:

Cats out of the bag…and the bag is in the river. Here’s a moment from Breaking Bad to slowly prepare you all for what’s to come. #BreakingBad #Netflix #Elcomino ⚗️💎💵💰 https://t.co/q3VdCCLxZe — Aaron Paul (@aaronpaul_8) August 25, 2019

Nada mais, nada menos que a cena mais icônica da série inteira (na opinião dessa repórter que vós fala). Dizendo “Aqui um momento de Breaking Bad que prepara você lentamente para o que está por vir”, Paul compartilhou o monólogo de Pinkman para Walter White, no sétimo episodio da terceira temporada, intitulado One Minute.

Essa cena é um divisor de águas para a série. Foi a primeira vez que Jesse realmente enfrentou Walt, conseguiu enxergar as constantes manipulações dele e ainda expôs isso abertamente.

No episódio, após ter sido espancado por Hank em sua própria casa (vale rever o capítulo inteiro para entender melhor), Jesse acaba indo parar no hospital com um olho inchado e sem conseguir andar. Walt chega lá “se desculpando” pelo cunhado e acaba propondo um novo acordo ao seu ex-aluno. Ele nega o acordo, e é aí quem vem o monólogo:

“Eu não estou recusando o dinheiro. Estou recusando você! Entendeu? Eu não quero nada com você! Desde que te conheci, tudo com o que me importei se foi! Acabou! Terminou em merda! Morreu! Desde que me juntei ao grande Heisenberg, eu nunca estive tão sozinho! Eu não tenho nada! Ninguém! Ok? Tudo acabou! Entendeu? Não, não entendeu, por que você se importaria? Contanto que você consiga o que quer… certo? Você não dá a mínima para mim.“

Teve quem relacionasse essa cena à última aparição de Jesse Pinkman na finale de Breaking Bad. Ele sai dirigindo tresloucadamente um El Camino para longe do lugar onde estava preso, comemorando a sensação de liberdade… Mas ainda completamente sozinho. Seria a cena compartilhada por Paul um lembrete de que o personagem, mais do que nunca, não tem ninguém no mundo, muito menos para onde ir?