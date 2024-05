A Ubisoft divulgou ontem (15) o trailer do seu mais novo jogo da saga Assassin’s Creed. Intitulado Assassin’s Creed Shadows, o game retrata um cenário há muito tempo pedido pelos fãs, o Japão feudal. Porém, para além da ambientação e jogabilidade, um fator específico chamou a atenção dos jogadores: a presença de um samurai negro.

Como é de praxe nas redes sociais, diversos foram os comentários sobre a falta de precisão histórica em incuir um samurai negro em pleno Japão feudal. O personagem foi considerado uma maneira de assegurar representatividade étnica em detrimento da fidelidade ao contexto da época.

Em uma saga que conta com elementos de magia, criaturas místicas e que tem alienígenas como os semeadores da vida no planeta, cobranças e reclamações sobre precisão histórica não deveriam ser realmente uma coisa tão importante assim. Mas, caso fossem, não haveria problema: diferente dos aliens de Eram os Deuses Astronautas, o fato é que Yasuke, o samurai negro, existiu.

Quem foi Yasuke?

Sua história começa em meados de 1500, com alguns registros indicando que ele possa ter nascido entre 1550 e 1560. Seu local de nascimento ainda é incerto. Enquanto alguns pesquisadores acreditam que ele seja dos territórios que hoje são Moçambique ou Nigéria, outros teorizam que ele na verdade nasceu em algum lugar próximo aos atuais Sudão do Sul ou Etiópia.

“A sua aparência e cor da pele não são de alguém de Moçambique. Eu diria que ele é de algum lugar perto do atual Sudão do Sul”, conta em entrevista ao The Mainichi Thomas Lockley, professor associado da Universidade de Nihon, em Tóquio, e autor do livro African samurai: the true story of Yasuke, a legendary black warrior in feudal Japan (ainda sem tradução no Brasil).

Sua chegada ao Japão

Como ele foi parar no Japão, ainda é um mistério. Alguns pesquisadores acreditam que ele possa ter sido escravizado e traficado quando criança, enquanto outras hipóteses apontam que ele saiu do continente africano como um mercenário. O que se sabe com certeza é que ele chegou ao Japão em 1579 (ano em que se passa o jogo), juntamente com o jesuíta italiano Alessandro Valignano.

Como os jesuítas missionários não podiam utilizar armas, e o Japão enfrentava um grande guerra civil, Yasuke acompanhou Valignano como uma espécie de guarda-costas. Ele deveria realizar uma missão de inspeção no país asiático, que se encontrava no meio do período conflituoso conhecido como Sengoku Jidai.

A guerra começou lá por volta de 1467, quando o xogunato Ashikaga entrou em colapso, e diversos outros clãs e senhores feudais (conhecidos como daimyos) se enfrentaram para obter o controle. Um dos daimyos que mais se destacaram foi Oda Nobunaga, que na época havia unificado metade do Japão sob seu comando.

Após várias missões pelo país (durante os quais Yasuke passou a aprender o idioma japonês), em 1981, ele e Valignano foram para Tóquio, onde finalmente encontraram o daimyo Nobunaga.

Os relatos contam que sua chegada à capital chamou a atenção. Mesmo com a presença de navios portugueses, a presença de africanos no país ficava restrita somente ao litoral. Yasuke gerou os primeiros relatos de uma pessoa negra nas partes mais interioranas do arquipélago.

Servindo a Nobunaga

De acordo com relatos do Crônica do Lorde Nobunaga, um livro do século 16, Yasuke era um “homem forte, com a força de dez homens”. Já no diário de Matsudaira Ietada, um dos samurais de Nobunaga, Yasuke foi descrito como um homem alto, bem acima da altura média japonesa na época: “sua altura era de 6 shaku 2 sol (aproximadamente 1,88m). Ele era negro e sua pele era como carvão.”

Nobunaga ficou tão impressionado que os relatos dizem que ele teria mandado inclusive Yasuke se lavar, acreditando inicialmente que sua cor de pele pudesse ser tinta.

Porém, de acordo com relatos de Luís Fróis, outro jesuíta no país na época, graças a capacidade de falar japonês, sua inteligência e por suas habilidades de luta, rapidamente Yasuke caiu nas graças do daimyo, que prontamente solicitou aos jesuítas que deixassem o estrangeiro sob seus cuidados.

Não se sabe ao certo a origem do nome de Yasuke, mas alguns relatos apontam que teria sido dado pelo próprio Nobunaga. Yasuke passou a praticar artes marciais japonesas, e acredita-se ser ele em uma pintura de 1605, na qual retrata um lutador de sumo negro.

Yasuke tornou-se então parte do círculo próximo de Nobunaga, recebendo o título de samurai. Existem algumas alegações de que Yasuke não foi um samurai, mas um servo do daimyo. Esse, porém, é um equívoco de interpretação e tradução.

Samurais nada mais eram do que guerreiros a serviço de um senhor ou de outros guerreiros. O nome vem de saburau (侍う) e significa “servo, protetor ou aquele que serve.” Presente em diversos registros, tanto japoneses, quanto jesuítas, Yasuke é considerado o primeiro samurai estrangeiro da história do país.

A serventia de Yasuke como samurai de Nobunaga, entretanto, durou pouco. Em 1582, Oda Nobunaga caiu em uma emboscada e foi traído por um de seus generais, Akechi Mitsuhide. Assim, as fontes indicam que Nobunaga foi forçado a cometer o seppuku, o ritual de suicídio japones.

Yasuke chegou a lutar ainda ao lado do filho de Nobunaga, Nobutada, mas este foi também capturado e obrigado a realizar o mesmo ritual. Mitsuhide, no entanto, não executou Yasuke e o entregou aos jesuítas em Kyoto.

Como os registros sobre Yasuke compreendem somente o período entre 1579 e 1582, o que aconteceu com ele após os eventos da queda de Nobunaga não é claro. Seu destino final permanece um mistério.

A sua presença da cultura pop

O novo Assassin’s Creed Shadows é o primeiro jogo em toda a saga a colocar um personagem histórico real como protagonista. E não é o primeiro game da história a representar Yasuke. Ele já havia aparecido no jogo Nioh, de 2017. Também foi protagonista do anime Yasuke, lançado pela Netflix em 2021.

Além disso, um filme sobre esse personagem histórico está em desenvolvimento. Produzido pela Warner Bros, ele será dirigido por Blitz Bazawule, diretor do novo A Cor Púrpura. Além disso, o personagem também apareceu aqui no Brasil, no desfile de uma das escolas de samba no carnaval de 2023. A Mocidade Alegre foi campeã em São Paulo com um enredo sobre Yasuke.

