A raça do Scooby-Doo e de outro seis cachorros da ficção

Pluto, Bidu, Snoopy...Os criadores desses personagens se basearam em cães da vida real na hora de dar vida a eles.

Texto: Gabriela Portilho | Design: Andy Faria

Ilustrações: montagem sobre reprodução



O cachorro mais atrapalhado da ficção é um dogue-alemão, um dos maiores cães de raça, que chega a medir 1 metro de altura e pesar até 80 kg. Fisicamente, ele até se parece com o bicho que o inspirou. Mas, na personalidade, é bem diferente – algo que Iwao Takamoto, criador do desenho, diz ter feito de propósito para agradar as crianças.

Afetuoso e inteligente, um verdadeiro dogue-alemão jamais tremeria de medo ao ver seu dono em perigo. Ele costuma ser bastante desconfiado com estranhos e até agressivo se ameaçado, por isso é muito usado como cão de guarda.

Ficou curioso? A seguir, a gente compara outros bichos famosos com suas supostas raças.

Pluto

Mickey estava certo quando dizia “Oh, Pluto, não consigo ficar bravo com você”. Ele pertence à raça bloodhound, realmente muito amável. Originalmente, esse tipo de cão é de caça, com excelente faro – o que explica as várias vezes que o personagem da Disney saiu buscando esquilos, gambás e outros bichos em diversos desenhos.

Bidu

Inspirado em um schnauzer de infância de Maurício de Sousa, Bidu era cinza em suas primeiras aparições. Só com o passar do tempo, ficou azul. O cãozinho é famoso por sua esperteza e seu senso crítico – algo que não corresponde à vida real. Schnauzers são bons companheiros, mas não particularmente inteligentes.

Continua após a publicidade

Milu

O comportamento do fiel amigo do repórter Tintim bate bem com o de sua raça, fox terrier. Ele é independente, agitado e carinhoso – realmente, um bom companheiro para aventuras. Mas é claro que nenhum bicho da vida real trocaria um pires de leite por uma dose de Loch Lomond, o uísque favorito do Milu.

Floquinho

Já rolou uma história em que o próprio Cebolinha, enfim, descobria a raça de seu pet bizarro: é um lhasa apso (com pouca tosa). Uma coisa em comum entre Floquinho e seus companheiros de raça é que ambos têm a personalidade bastante tranquila, quase neutra.

Snoopy

Fiel representante da sua raça no mundo real, a alegria de Snoopy só pode ser equiparada à animação de um beagle. Brincalhões, curiosos e bastante inteligentes, beagles de verdade só invejariam as múltiplas personalidades e a habilidade idiomática de Snoopy, que fala inglês e um pouco de francês.

Ajudante de Papai Noel

Equivalente ao greyhound na vida real, ele é um cachorro de corrida. Apesar de ter sido treinado para ser policial em um dos episódios, a raça costuma ser muito calma, simpática e amável. Nem os greyhounds nem o Ajudante são conhecidos por sua grande inteligência – ou seja, um mascote perfeito para o abobado Homer.

Fonte: Mauro Lantzman, veterinário especialista em comportamento animal