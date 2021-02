As próximas mutações

Em laboratório, o coronavírus já demonstrou o chamado escape imunológico: resistência às vacinas. Mas as mutações também podem deixá-lo mais vulnerável. Veja como a genética começa a desenhar o futuro da pandemia – e o que pode acontecer daqui para a frente.

Em 23 de abril de 1984, o mundo parou para ver uma entrevista na TV. A então secretária de Saúde dos Estados Unidos, Margaret Heckler, anunciava a descoberta do HIV, o vírus causador da aids. “Esperamos ter uma vacina pronta para testes em dois anos”, declarou. 37 anos depois, ainda não chegamos lá. Quase US$ 20 bilhões foram investidos, mais de 30 vacinas chegaram à fase de testes, mas nenhuma funcionou (em 2006, Heckler reconheceu que sua previsão inicial foi um tremendo erro). O HIV acabou sendo controlado por outros meios, com remédios antivirais. Mas agora, com a corrida por vacinas contra o Sars-CoV-2, e o aparecimento de mutações no vírus, essa questão volta ao centro das atenções. Será que o novo coronavírus pode acabar se tornando imune às vacinas? Boa parte dos cientistas acredita que isso pode acontecer; a dúvida é quando. E uma das alterações genéticas detectadas no vírus, a E484K, já deu um sinal especialmente preocupante (mais sobre ela daqui a pouco). Mas, ao mesmo tempo, isso não é tão catastrófico quanto parece.

É difícil desenvolver uma vacina contra a aids por causa de algumas particularidades do HIV. Primeiro, porque ele ataca o sistema imunológico – que é justamente onde as vacinas agem. Segundo, porque é feito de RNA, e os vírus desse tipo costumam apresentar muitos erros de cópia: as mutações. Existem vacinas eficazes contra outros vírus de RNA (o da hepatite A, por exemplo). Mas a enzima que o HIV usa para copiar seu genoma, a transcriptase reversa, é especialmente imprecisa. Por isso ele sofre mutações constantes, mais frequentes que as de qualquer outro vírus conhecido. Isso o torna um alvo móvel, difícil de acertar.

O Sars-CoV-2 não é assim. Embora também seja um vírus de RNA, seu ritmo de mudanças é muito mais lento. “Ele apresenta cerca de duas mutações por mês, contra cerca de 20 do HIV”, diz o microbiólogo Ravindra Gupta, da Universidade de Cambridge. Para se copiar, o coronavírus usa uma enzima chamada “RNA polimerase dependente de RNA”, que também é propensa a erros. Mas ela tem a ajuda da proteína nsp14, que funciona como um corretor ortográfico, eliminando muitos dos erros. Esse mecanismo, aperfeiçoado ao longo da evolução, foi essencial para o desenvolvimento dos coronavírus, formados por cerca de 30 mil “letras” genéticas (mais que o triplo do HIV, por exemplo). Eles são grandes e estáveis.

Só que o Sars-CoV-2 está infectando muita gente, se replicando em escala astronômica (cada 1 ml de saliva chega a conter 10 milhões de unidades do vírus), e isso acaba fazendo com que ele acumule alterações genéticas mais depressa. As mutações passaram a frequentar as manchetes da imprensa nos últimos meses de 2020. Mas o fenômeno não surgiu ali. Começou bem antes.