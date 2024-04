Cultura, Sociedade A crise da monogamia Por Rafael Battaglia | Atualizado em 19 abr 2024, Publicado em 19 abr 2024

89% da população mundial vive em países onde casamentos estão ficando mais raros. Enquanto isso, relacionamentos não monogâmicos ganham espaço no debate público e no Tinder. Entenda as origens biológicas e sociais da vida a dois – e por que ela está mudando.